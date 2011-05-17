وزارت بهداشت با گرفتن تعهد می خواهد پرستاران را بدهکار خود کند

محمد شریفی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: متاسفانه وزارت بهداشت به جای اینکه به فکر اجرای قانون ارتقای بهره وری نیروهای بالینی نظام سلامت باشد که 15 ماه قبل ابلاغ شده است، می خواهد با فشار آوردن به جامعه پرستاری آنها را ملزم به امضای تعهدنامه کند که جنبه قانونی ندارد.

وی در توضیح این تعهدنامه گفت: بر اساس مفاد این تعهدنامه، پرستارانی که می خواهند از مزایای قانون ارتقای بهره وری نیروهای بالینی نظام سلامت استفاده کنند باید در یک مرکز درمانی مشغول به کار باشند.

شریفی مقدم با تاکید بر اینکه تعهدات باید دوطرفه باشد، تصریح کرد: آیا وزارت بهداشت به تعهد خودش در قبال کاهش ساعت کار پرستاران که می بایست از 15 ماه قبل اجرایی می شد، عمل کرده است؟

دبیرکل خانه پرستار همچنین به قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری که بعد از گذشت حدودا 5 سال هنوز اجرا نشده است، اشاره کرد و افزود: ممنوعیت اشتغال همزمان در دو مرکز درمانی برای برخورداری از مزایای قانون ارتقای بهره وری، با روح قانون منافات دارد. زیرا قانون گفته است که پرستاران از مزایای این قانون فقط در یک مرکز درمانی که شاغل هستند، بهره مند می شوند.

وی با اشاره به سختیهای زندگی و درآمد ناچیز پرستارانی که دو جا کار می کنند، گفت: حدود 10 درصد پرستاران در دو بیمارستان یا مرکز درمانی کار می کنند. چون با حقوق 450 هزار تومانی در یک مرکز درمانی، نمی توان امورات زندگی را اداره کرد.

شریفی مقدم با تاکید بر این موضوع که اگر قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری قبل از قانون ارتقای بهره وری اجرا می شد، حقوق پرستاران به سقف 1.5 میلیون هم می رسید، افزود: قطعا در این صورت، کار در شیفت دوم با توجه به دشواریها و سختیهای حرفه پرستاری، هیچ جذابیتی برای پرستاران نداشت.

دبیرکل خانه پرستار با انتقاد از اینکه قانون ارتقای بهره وری نیروهای بالینی نظام سلامت هنوز اجرایی نشده است، گفت: وزارت بهداشت به جای اینکه معوقه مابه التفاوت 15 ماهه ساعت کار پرستاران را پرداخت کند، فرار رو به جلو را آغاز کرده است. به طوریکه پرستاران نه تنها از مواهب این قوانین برخوردار نشده اند، بلکه بدهکار وزارت بهداشت هم شده اند.