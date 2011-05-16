امام جماعت رکن اصلی هر مسجد است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید جواد هاشمی ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که در سالن جلسات ستاد انسجام بسیج و مساجد ساختمان سپاه برگزار شد با بیان اینکه رکن اصلی هر مسجدی امام جماعت آن است گفت: امام جماعت اولین برنامه ریز در یک مسجد است که به نوعی پیشوا و همچنین سکان هدایت مسجد را بر عهده دارد.



وی در رابطه با اهمیت و جایگاه ائمه جماعات در جامعه اظهار داشت: ائمه جماعات در ارتقای سطح آگاهی مردم نقش بسیار مهمی دارند و همچنین محوریت فعالیت بسیج در مساجد نیز با ائمه جماعت است.



معاون مساجد و محلات سپاه علی ابن ابیطالب‌(ع) با بیان اینکه سپاه گنجینه عظیم است ابراز داشت: در هر مسجدی پایگاه بسیج وجود دارد که ارشاد و تأمین امنیت بر عهده آنها است.



وی گفت: سازمان تبلیغات اسلامی، اوقاف و شورای شهر از اعضای ستاد انسجام بسیج و مساجد قم هستند که ریاست این ستاد نیز بر عهده فرماندهی سپاه علی ابن ابیطالب‌(ع) است.



فرمانده بسیج اقشار استان قم اضافه کرد: این وحدت و پیوند ایجاد شده بین جوانان و روحانیت در این برهه از زمان که دشمنان نیز در کمین ما هستند می‌تواند بسیار کارساز باشد.



وی ابراز داشت: هدف ستاد انسجام بسیج و مساجد با محوریت رفع ضعف و نارسایی‌ها در مساجد است که با تعامل سازنده با ائمه جماعات و کار‌شناسان و روحانیون دلسوز، این ستاد توانسته مدیران مساجد و جوانان را مشتاق خود کند.



روحانیت پرچم دار نهضت اسلامی است



دبیرستاد انسجام بسیج و مساجد استان قم با اشاره به اینکه روحانیت پرچمدار نهضت اسلامی است، اضافه کرد: توسعه بنیادهای امر به معروف و نهی از منکر، مبارزه با مفاسد‌های اجتماعی و فرهنگی، نشر احکام و فروع دین و همچنین پاسخگویی روحانیون به شبهات از جمله اهداف ستاد بسیج و مساجد استان است.



دشمنان از مساجد ترس دارند



معاون مساجد و محلات سپاه علی ابن ابیطالب (ع) با اشاره به سخن امام خمینی (ره) مبنی بر اینکه مساجد در طول تاریخ خاستگاه مبارزه با باطل بوده است افزود: باید خواسته امام راحل و مقام معظم رهبری را در خصوص مساجد را اجرایی کنیم و بار دیگر به ندای ایشان لبیک گوییم.



وی در خصوص سومین همایش ائمه جماعات بر‌تر در قم اضافه کرد: برگزاری اردوهای یک روزه، استفاده از اساتید مجرب و حضور استاندار قم و سردار نقدی از جمله برنامه‌های ما در این همایش است.

