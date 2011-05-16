امام جماعت رکن اصلی هر مسجد است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید جواد هاشمی ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که در سالن جلسات ستاد انسجام بسیج و مساجد ساختمان سپاه برگزار شد با بیان اینکه رکن اصلی هر مسجدی امام جماعت آن است گفت: امام جماعت اولین برنامه ریز در یک مسجد است که به نوعی پیشوا و همچنین سکان هدایت مسجد را بر عهده دارد.
وی در رابطه با اهمیت و جایگاه ائمه جماعات در جامعه اظهار داشت: ائمه جماعات در ارتقای سطح آگاهی مردم نقش بسیار مهمی دارند و همچنین محوریت فعالیت بسیج در مساجد نیز با ائمه جماعت است.
معاون مساجد و محلات سپاه علی ابن ابیطالب(ع) با بیان اینکه سپاه گنجینه عظیم است ابراز داشت: در هر مسجدی پایگاه بسیج وجود دارد که ارشاد و تأمین امنیت بر عهده آنها است.
وی گفت: سازمان تبلیغات اسلامی، اوقاف و شورای شهر از اعضای ستاد انسجام بسیج و مساجد قم هستند که ریاست این ستاد نیز بر عهده فرماندهی سپاه علی ابن ابیطالب(ع) است.
فرمانده بسیج اقشار استان قم اضافه کرد: این وحدت و پیوند ایجاد شده بین جوانان و روحانیت در این برهه از زمان که دشمنان نیز در کمین ما هستند میتواند بسیار کارساز باشد.
وی ابراز داشت: هدف ستاد انسجام بسیج و مساجد با محوریت رفع ضعف و نارساییها در مساجد است که با تعامل سازنده با ائمه جماعات و کارشناسان و روحانیون دلسوز، این ستاد توانسته مدیران مساجد و جوانان را مشتاق خود کند.
روحانیت پرچم دار نهضت اسلامی است
دبیرستاد انسجام بسیج و مساجد استان قم با اشاره به اینکه روحانیت پرچمدار نهضت اسلامی است، اضافه کرد: توسعه بنیادهای امر به معروف و نهی از منکر، مبارزه با مفاسدهای اجتماعی و فرهنگی، نشر احکام و فروع دین و همچنین پاسخگویی روحانیون به شبهات از جمله اهداف ستاد بسیج و مساجد استان است.
دشمنان از مساجد ترس دارند
معاون مساجد و محلات سپاه علی ابن ابیطالب (ع) با اشاره به سخن امام خمینی (ره) مبنی بر اینکه مساجد در طول تاریخ خاستگاه مبارزه با باطل بوده است افزود: باید خواسته امام راحل و مقام معظم رهبری را در خصوص مساجد را اجرایی کنیم و بار دیگر به ندای ایشان لبیک گوییم.
وی در خصوص سومین همایش ائمه جماعات برتر در قم اضافه کرد: برگزاری اردوهای یک روزه، استفاده از اساتید مجرب و حضور استاندار قم و سردار نقدی از جمله برنامههای ما در این همایش است.
قم - خبرگزاری مهر: دبیر ستاد انسجام بسیج و مساجد استان قم امام جماعات را رکن اصلی هر مسجد عنوان کردند.
به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید جواد هاشمی ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که در سالن جلسات ستاد انسجام بسیج و مساجد ساختمان سپاه برگزار شد با بیان اینکه رکن اصلی هر مسجدی امام جماعت آن است گفت: امام جماعت اولین برنامه ریز در یک مسجد است که به نوعی پیشوا و همچنین سکان هدایت مسجد را بر عهده دارد.
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