همایش فرصتهای سرمایه گذاری ایران و افغانستان در قزوین برگزار می شود

حسن جمشیدی ها در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهارداشت: همایش بررسی فرصتهای تجاری و سرمایه گذاری ایران و افغانستان با حضور سفیر این کشور در قزوین برگزار می شود.

وی با اشاره به اهمیت بازار افغانستان به علت موقعیت استراتژیکی و نزدیکی به بعضی از بزرگترین بازارهای جهانی چون هند،

چین و پاکستان گفت: سالانه 25 میلیون دلار کالا از استان به افغانستان صادر می شود.

جمشیدی ها تصریح کرد: به طور متوسط سالانه 10 درصد از صادرات استان راهی کشور افغانستان می شود و این کشور پس از عراق دومین مقصد کالاهای صادراتی استان قزوین است.