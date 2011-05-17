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۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۴:۴۶

همایش فرصتهای سرمایه گذاری ایران و افغانستان در قزوین برگزار می شود

همایش فرصتهای سرمایه گذاری ایران و افغانستان در قزوین برگزار می شود

قزوین - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی استان قزوین گفت: همایش بررسی فرصت های تجاری و سرمایه گذاری ایران و افغانستان فردا در قزوین برگزار می شود.

حسن جمشیدی ها در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهارداشت: همایش بررسی فرصتهای تجاری و سرمایه گذاری ایران و افغانستان با حضور سفیر این کشور در قزوین برگزار می شود.

وی با اشاره به اهمیت بازار افغانستان به علت موقعیت استراتژیکی و نزدیکی به بعضی از بزرگترین بازارهای جهانی چون هند،
چین و پاکستان گفت: سالانه 25 میلیون دلار کالا از استان به افغانستان صادر می شود.
 
جمشیدی ها تصریح کرد: به طور متوسط سالانه 10 درصد از صادرات استان راهی کشور افغانستان می شود و این کشور پس از عراق دومین مقصد کالاهای صادراتی استان قزوین است.
کد مطلب 1313289

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