  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۲:۵۷

رحمانی فرد خبر داد:

آغاز حفر چهار حلقه چاه آب آشامیدنی در رودان هرمزگان

آغاز حفر چهار حلقه چاه آب آشامیدنی در رودان هرمزگان

رودان - خبرگزاری مهر: مدیر امور آب و فاضلاب روستایی رودان از توابع هرمزگان، از آغاز عملیات حفاری چهار حلقه چاه اب آشامیدنی در این شهرستان خبر داد.

فرهاد رحمانی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر در رودان  بیان داشت: این تعداد چاه برای تامین کمبود آب شرب مجتمعهای بزرگ نازدشت، خراجی، خیرآباد و میرابی حفر می شود.

وی بیان داشت: با حفر این چهار حلقه چاه عمیق و نیمه عمیق، جمعا 17 روستا با جمعیت بالغ بر 26 هزار و 500 نفر در قالب چهار هزار و 500 خانوار کمبود آب شرب آنها مرتفع می شود.

به گفته وی، اعتبار اولیه برای عملیات حفاری این چاهها، بالغ بر یک میلیارد ریال از محل اعتبارات خشکسالی سال 89 تامین شده است.

رحمانی فرد گفت: میزان آبدهی این چاهها 75 لیتر در ساعت است.

به گفته مدیر امور آب و فاضلاب روستایی رودان، خشکسالی سالهای اخیر سبب کاهش منابع آبی شده و به منظور تامین آب آشامیدنی روستاییان این چاهها حفاری می شود.

کد مطلب 1313290

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها