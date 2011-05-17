آغاز حفر چهار حلقه چاه آب آشامیدنی در رودان هرمزگان

فرهاد رحمانی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر در رودان بیان داشت: این تعداد چاه برای تامین کمبود آب شرب مجتمعهای بزرگ نازدشت، خراجی، خیرآباد و میرابی حفر می شود.

وی بیان داشت: با حفر این چهار حلقه چاه عمیق و نیمه عمیق، جمعا 17 روستا با جمعیت بالغ بر 26 هزار و 500 نفر در قالب چهار هزار و 500 خانوار کمبود آب شرب آنها مرتفع می شود.

به گفته وی، اعتبار اولیه برای عملیات حفاری این چاهها، بالغ بر یک میلیارد ریال از محل اعتبارات خشکسالی سال 89 تامین شده است.

رحمانی فرد گفت: میزان آبدهی این چاهها 75 لیتر در ساعت است.

به گفته مدیر امور آب و فاضلاب روستایی رودان، خشکسالی سالهای اخیر سبب کاهش منابع آبی شده و به منظور تامین آب آشامیدنی روستاییان این چاهها حفاری می شود.