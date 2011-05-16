شرکت سرمایه گذاری و توسعه شهرستان مریوان تاسیس می شود

به گزارش خبرگزاری مهر در سنندج، اردوان نوسودی در جمع تعدادی از سرمایه گذاران مریوانی گفت: راه اندازی و تاسیس شرکت سرمایه گذاری و توسعه شهرستان مریوان یک نیاز ضروری است و به عنوان راهکاری برای تسریع در روند آبادانی این شهرستان به شمار می رود.

وی خاطرنشان کرد: برای نیل به توسعه شهرستان مریوان و بهره برداری کامل از ظرفیت های این منطقه باید علاوه بر منابع بخش دولتی از منابع مالی بخش خصوصی نیز بهره ببریم و سرمایه گذاران بخش خصوصی بومی و ساکن در مریوان باید در این راستا کمک و همکاری داشته باشند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان به موقعیت راهبردی و ظرفیت های موجود مریوان اشاره کرد و افزود: استعداد بسیار خوبی در حوزه های مختلف اقتصادی در این شهرستان وجود دارد و با ورود بخش خصوصی در قالب شرکت سرمایه گذاری برای عمران مریوان می توان امید داشت که در آینده نزدیک شاهد تغییرات مطلوبی در همه زمینه ها باشیم .

فرماندار شهرستان مریوان نیز در ابتدای این نشست با بیان قابلیت های این شهرستان و پیشرفت های حاصل شده در بخش های مختلف طی سنوات اخیر، گفت: همکاری و مشارکت بسیار خوب دولت به بخش های خصوصی یکی از زمینه های اصلی در توسعه و پیشرفت این شهرستان به شمار می رود.

عبدالله رشیدی پور اظهار داشت: سرمایه گذاران مریوان چنانچه در زمینه تسهیلات از سوی بانک های عامل تقویت شوند می توانند در بخش های کشاورزی، باغداری، گردشگری و صنایع تبدیلی بسیار موثر وارد عمل شوند که انتظار می رود در این راستا هماهنگی لازم از سوی مسئولان استان صورت گیرد.

وی در پایان به ظرفیتهای مغفول مانده شهرستان مریوان در تمامی حوزه ها اشاره کرد و افزود: وجود دریاچه زریبار و مرز رسمی باشماق از جمله دو ویژگی منحصر به فردی است که در صورت سرمایه گذاری بر روی آنها می توان زمینه توسعه را نه تنها در مریوان بلکه برای استان کردستان نیز فراهم کرد.

در ادامه این نشست جمعی از سرمایه گذاران حاضر به بیان دیدگاه های خود در خصوص سرمایه گذاری در شهرستان مریوان پرداختند.