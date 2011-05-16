آل سعود از تغییر گریزان است/ تردید جریانهای مخالف درجهان عرب

به گزارش خبرنگار مهر، کارشناسان حاضر در نشست بررسی تحولات و خیزشهای نوین جهان عرب که امروز دوشنبه در مرکز تحقیقات استراتژیک برگزار شد، با اشاره به تحولات اخیر در خاورمیانه آینده این تحولات را بسیار مهم و تعیین کننده دانستند.

در ادامه این نشست دکتر زهیر المحمید متفکر کویتی و دبیرکل جنبش ملی اسلامی توافق با اشاره به بیانات امام خمینی(ره) درباره پیش بینی وقوع قیامها اظهار داشت : پس از 30 سال ما به واقعیت این بیانات رسیدیم و در تحولات اخیر ملتهای عربی همگی خواستار تعیین سرنوشت خود در آینده شدند.

المحمید با اشاره به تحولات مصر افزود: آمریکا هرگز پیش بینی نمی کرد این چنین تحولاتی در مصر رخ دهد. آنان درصدد تغییرات جزئی بودند و هرگز تغییرات بنیادین را پیش بینی نمی کردند.

این کارشناس کویتی درباره تحولات یمن نیز اظهار داشت : عربستان هرگز خواستار تغییر در یمن نیست و رفتن علی عبدالله صالح و آمدن دولت جدید روی کار در این کشور پرونده های بسیاری از سوی مردم یمن علیه ریاض باز می کند. از سوی دیگر آمریکا و غرب نیز از تحولات کشورهای حاشیه خلیج فارس می ترسند چون نمی دانند چه گروهی قدرت می گیرد و روی کار خواهد آمد. آنها درباره از دست دادن چتر امنیتی خود در حاشیه خلیج فارس بسیار نگرانند.





زهیر المحمید و عبدالحسین سلطان از شخصیتهای کویتی



وی افزود: دخالت شورای همکاری خلیج فارس در بحرین به بهانه سپر جزیره امری محکوم از سوی سازمانهای حقوقی بین المللی است. که به نتیجه مورد نظر خود نمی رسد. سپر جزیره عاملی دفاعی از سوی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در زمان تهدیدات خارجی است که دخالت فعلی آنها در بحرین غیر قانونی است.

المحمید آل سعود را رژیمی بر مبنای سیاستهای بسیار مهجور قبایلی دانست که هم اکنون به صورت خانوادگی بر این کشور حکومت می کنند.

وی که خود در جریان تحرکات سازمانهای مردم نهاد و گروه های مخالف در حاشیه خلیج فارس است، افزود: در واقع هم اکنون این ایده میان گروه های مخالف در حاشیه خلیج فارس شکل گرفته که آیا تحرکات اعتراضی خود را بیشتر کنند یا اینکه کمی صبر پیشه کنند. بر این اساس امکان تظاهرات مردمی در عربستان وجود دارد، اما آیا این مسئله در رسیدن به اهداف مخالفان موثر است یا اینکه تنها عامل و دستاویزی برای مطرح شدن ادعای بی اساس دخالتهای ایران در کشورهای حاشیه خلیج فارس از سوی عربستان است؟ این مسئله ای است که هم اکنون اذهان گروه های مخالف در حاشیه خلیج فارس را به خود مشغول کرده و آنان درصدد سنجش شرایط برای افزایش اعتراضات یا سکوت هستند.