شاخص بهره مندی روستاهای هرمزگان از آب آشامیدنی 64.4 درصد

غلامحسین محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس با اشاره به اینکه از مجموع یک هزار و 829 روستا در سطح استان، 875 روستا تحت پوشش آب آشامیدنی سالم و بهداشتی هستند، گفت: شاخص بهره مندی روستائیان از آب آشامیدنی سالم تا پایان سال گذشته به 64.4 درصد رسید.

محمدی افزود: این تعداد روستا جمعیتی بالغ بر 485هزار نفر را در خود جای داده که از خدمات آبرسانی شرکت آب و فاضلاب روستایی استفاده می کنند.

وی با اشاره به خشکسالیهای اخیر و کاهش منابع آب بیان داشت: سال گذشته 401 روستا با جمعیت بیش از 156 هزار نفر تحت پوشش آبرسانی سیار بودند.