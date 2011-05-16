عبدالله صالح وقت کشی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه نهرین نت، "عبدالله عوبل" گفت : ائتلاف مخالفان و همپیمانان آنها طرح شورای همکاری خلیج فارس را پایان یافته تلقی می کنند.

وی افزود: احزاب مخالف موسوم به لقاء مشترک همدل با جوانان انقلابی به تحرکات خود تا سرنگونی رژیم عبدالله صالح ادامه خواهند داد.آنچه برای مخالفان محرز شده، تلاش رئیس جمهوری برای وقت کشی است.

این عضو احزاب مخالف یمنی تصریح کرد: ما از ابتدا می دانستیم که عبدالله صالح به هیچ طرحی توجه نمی کند با این حال به جامعه جهانی و شورای همکاری خلیج فارس این فرصت را دادیم تا مطمئن شوند که رئیس جمهوری یمن آماده کناره گیری از قدرت نیست.

شایان ذکر است که مخالفان یمنی در میدان التغییر اخیرا طرح شورای همکاری خلیج فارس را قاطعانه رد کردند. عبدالله صالح مخالفان را تهدید به سرکوب بیشتر کرده است.