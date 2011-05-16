دیدار وزیر صنعت و تجارت سریلانکا با رئیس مجلس شورای اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مجلس شورای اسلامی ظهر امروز دوشنبه در دیدار وزیر صنعت و تجارت سریلانکا ضمن ابراز خرسندی از روند گسترش مناسبات فیمابین گفت: اراده دولت و ملت ایران کمک به پیشرفت، توسعه و تقویت امنیت و آرامش پایدار در سریلانکا است.
وی با اظهار خرسندی از روند برقراری ثبات و آرامش ملی در این کشور ابراز امیدواری کرد که با کاهش تنشهای داخلی در این کشور روند توسعه و آبادانی و حل مشکلات مردم از شتاب بیشتری برخوردار شود.
لاریجانی همچنین ابراز امیدواری کرد مشکلات مسلمانان سریلانکا هرچه سریعتر حل شده و آنها بتوانند به زندگی عادی خود باز گردند.
وزیر صنعت و تجارت سریلانکا نیز در این دیدار ضمن قدردانی از کمکهای کشورمان برای حل مشکلات این کشور گفت: گسترش روابط دوستانه با جمهوری اسلامی ایران از اولویتهای مهم دولت سریلانکا است.
وی با بیان اینکه دو کشور در گذشته از مناسبات بسیار حسنه و دوستانه برخوردار بودند ابراز تصریح کرد:امیدواریم با تلاش مسئولین دو کشور سطح مناسبات فیمابین براساس ظرفیتها و امکانات موجود ارتقاء یابد.
وزیر تجارت و صنعت سریلانکا همچنین در این دیدار گزارشی از روند آشتی ملی و موقعیت مسلمانان در این کشور ارایه داد.
وی کمکهای کشورمان را برای بهبود وضع مسلمانان در این کشور بسیار موثر و مهم خواند.
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