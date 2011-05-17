مسابقات پرس سینه کشوری در شهر اسکو آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، دبیر کمیته فنی فدراسیون پاورلیفتینگ عصر دوشنبه در حاشیه افتتاح این مسابقات از آغاز این مسابقات در رده های سنی نوجوانان و جوانان در طول دو روز خبر داد و گفت: این مسابقات با پیروی از آخرین قوانین آی پی اف که در اوایل سال جدید میلادی تصویب شده برگزار می شود و پس از پایان رده نوجوانان و جوانان و یک روز استراحت، رقابت بین رده بزرگسالان و پیشکسوتان برگزار خواهد شد.

وی افزود: این رقابتها در رده نوجوانان و جوانان در نه وزن و رده بزرگسالان و پیشکسوتان در هشت وزن انجام می شود .

رحیم اصغری با اشاره بر افزایش سطح آمادگی ورزشکاران نسبت به دوره قبل مسابقات پرس سینه بدون تجهیزات گفت: در اولین وزن مربوط به رده جوانان امروز رکورد کشوری این وزن ارتقاء پیدا کرد که نشان از آمادگی ورزشکاران شرکت کننده از اولین روز این رقابتها است .

وی با قدردانی از تدارکات ویژه مسئولان تربیت بدنی شهرستان اسکو افزود: شرایط مناسب شهرستان اسکو، حمایت مسئولان و فرماندار این شهرستان، وجود قهرمانان آسیا در شهر اسکو و تلاش های نماینده فدراسیون در شهرستان اسکو فضای خوبی برای برگزاری مسابقات کشوری پرس سینه به وجود آورده است.