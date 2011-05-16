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۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۷:۲۳

رشته ورزشی هوپ تاکرا برای اولین بار در کرمانشاه فعال شد

رشته ورزشی هوپ تاکرا برای اولین بار در کرمانشاه فعال شد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت انجمنهای ورزشی استان کرمانشاه از فعال شدن رشته ورزشی هوپ تاکرا برای اولین بار در استان کرمانشاه خبر داد.

سید حجت الله موسوی اجاق در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه اظهار داشت: برای نخستین بار تمرینات هوپ تاکرا زیر نظر هیئت انجمنهای ورزشی در استان کرمانشاه آغاز شد.

موسوی اجاق افزود: با کمکهای فدراسیون انجمنهای ورزشی توانستیم حلقه های هوپ تاکرا را نصب و یک تایم اختصاصی را به این رشته ورزشی پر طرفدار اختصاص دهیم.

وی بیان کرد: در رشته هوپ تاکرا یک حلقه به ارتفاع چهار متر و 75 سانتی‌متر از زمین قرار دارد و بازیکنان باید با ضربات پا توپ را به داخل آن بیندازند، هوپ تاکرا در نیم ساعت انجام می‌شود و دو تیم در دو زمین جدا با هم رقابت می‌کنند و هر تیمی تعداد بیشتری توپ را به داخل حلقه انداخته باشد، برنده مسابقه است.

رئیس هیئت انجمنهای ورزشی استان کرمانشاه اظهار داشت: با تشکیل هیئت نو پای انجمنهای ورزشی در استان کرمانشاه رشته های جذاب و پر مخاطب زیر مجموعه فدراسیون انجمنهای ورزشی را شناسایی و فعال خواهیم کرد.

کد مطلب 1313322

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