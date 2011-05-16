رشته ورزشی هوپ تاکرا برای اولین بار در کرمانشاه فعال شد

سید حجت الله موسوی اجاق در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه اظهار داشت: برای نخستین بار تمرینات هوپ تاکرا زیر نظر هیئت انجمنهای ورزشی در استان کرمانشاه آغاز شد.

موسوی اجاق افزود: با کمکهای فدراسیون انجمنهای ورزشی توانستیم حلقه های هوپ تاکرا را نصب و یک تایم اختصاصی را به این رشته ورزشی پر طرفدار اختصاص دهیم.

وی بیان کرد: در رشته هوپ تاکرا یک حلقه به ارتفاع چهار متر و 75 سانتی‌متر از زمین قرار دارد و بازیکنان باید با ضربات پا توپ را به داخل آن بیندازند، هوپ تاکرا در نیم ساعت انجام می‌شود و دو تیم در دو زمین جدا با هم رقابت می‌کنند و هر تیمی تعداد بیشتری توپ را به داخل حلقه انداخته باشد، برنده مسابقه است.

رئیس هیئت انجمنهای ورزشی استان کرمانشاه اظهار داشت: با تشکیل هیئت نو پای انجمنهای ورزشی در استان کرمانشاه رشته های جذاب و پر مخاطب زیر مجموعه فدراسیون انجمنهای ورزشی را شناسایی و فعال خواهیم کرد.