  1. استانها
  2. زنجان
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۹:۳۱

در استان زنجان/

دو هزار نفر در طرح توانمندسازی دختران روستایی شرکت کردند

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیرکل امور بانوان استانداری زنجان گفت: در راستای توانمندسازی دختران روستایی دو هزار نفر در روستاهای استان و شهرستان در طرح توانمندسازی شرکت کرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان ملیحه نقدی ظهر دوشنبه در جلسه کارگروه اشتغال بانوان اشتغال بانوان توجه به اشتغال بانوان را رویکرد دولت عدالت محور عنوان کرد و افزود: دولت در راستای احصاء نیازهای اشتغال بانوان توجه به اشتغال بانوان را در دستور کار دستگاههای اجرایی قرار داده است و تاکید جدی بر توانمند سازی دختران روستایی دارند و این طرح از اردیبهشت ماه در روستاها استان و شهرستان با اعتباری بالغ بر 300 میلیون تومان برگزار شده است.

وی ادامه داد: در راستای اشتغال بانوان در شهر و روستا که نیمی از جمعیت استان را تشکیل می دهند برنامه های آموزشی ، فرهنگی و مهارتی با تاکیدات رئیس جمهور و استاندار است، برگزار شده است .

مدیرکل امور بانوان استانداری زنجان تشکیل مجتمع تولیدی - صنعتی بانوان را در کاهش بیکاری بانوان و تولید و بهره وری کالا در استان را به نفع استان و خانواده ها  مورد تاکید قرار داد.

نقدی افزود: طرح ملی رحمت با تحکیم بنیان خانواده و روابط زنانشویی و مهارتهای زندگی در روستا ها برگزار شده و لذا این آموزش ها در 60 پایگاه در حال اجراست

وی یادآور شد: همانطور که دختران، پرورش دهندگان نسل جامعه هستند و سلامت روحی و روانی آنها مهم است درگیری در مشکلات روحی و روانی مشکلات را در آینده به وجود می آورد.

مدیرکل امور بانوان استانداری زنجان گفت: برنامه های ویژه مختص روز زن در دستور کار است که برای هر روز برنامه خاصی در نظر گرفته شده است .
 

کد مطلب 1313335

