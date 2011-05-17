مشاغل خانگی در فارسان حمایت می شود

بهروز مردانی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در فارسان اظهار داشت: متقاضیان اجرای طرح های مشاغل خانگی می توانند با ارائه طرح توجیهی کسب و کار خانگی خود به یکی از چهار دستگاه اجرایی آموزش فنی و حرفه ای، بازرگانی، جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای دریافت مجوز فعالیت و تسهیلات اقدام کنند.

وی بیان داشت: هم اکنون 214 رشته شغلی از مشاغل خانگی در هفت نوع فعالیت مختلف قابل اشتغال زایی شناسائی شده که متقاضیان می توانند به سایت وزارت کار و امور اجتماعی به منظور انتخاب و عملیاتی کردن یکی از رشته های شغلی مراجعه کنند.

مردانی نژاد با بیان اینکه برای راه اندازی شغل خانگی، حداکثر تا 50 میلیون ریال سرمایه نیاز است، تصریح کرد: ساماندهی، حمایت و توسعه مشاغل خانگی یکی از ابزارهای مهم و کارآمد برای کاهش بیکاری و عملیاتی کردن اصول 43 و 44 قانون اساسی بوده است.

وی افزود: مشاغل خانگی یکی از برنامه های پیش رو دستگاه های اجرایی عضو کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان فارسان در سال جاری برای تحقق تعهد ایجاد سه هزار و 373 فرصت جدید شغلی در این شهرستان است.

