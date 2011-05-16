به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید حسن اکبری ظهر دوشنبه در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت کنگره شهدای روحانی استان قم با رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تصریح کرد: ما باید در جامعه به مسئله ترویج فرهنگ جهاد و شهادت اهتمام جدی داشته باشیم و این مسئله یکی از مباحث مهم در جامعه ما به شمار میرود.
وی در ادامه با اشاره به جایگاه شهدای روحانی و نقشی که روحانیون در دوران دفاع مقدس ایفا کردند، گفت: رهبر معظم انقلاب تاکید بسیاری بر برگزاری یادوارههای شهدای روحانی داشتهاند و در راستای تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری نسبت به برگزاری یادواره شهدای روحانی اقدام شد.
اکبری با اشاره به اینکه کنگره بزرگداشت شهدای روحانی تاکنون در چندین استان برگزار شده است، افزود: با توجه به اینکه استان قم از مکانت و موقعیت خاصی برخوردار است و روحانیت در این استان از جایگاه ویژهای برخوردار هستند، بنابراین تصمیم گرفته شد که نسبت به برگزاری مراسمی باشکوه برای بزرگداشت شهدای روحانی اقدام شود.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: در این بین، سپاه علی بن ابی طالب(ع) ماموریت برگزاری این کنگره را عهده دار شده و دبیری این مراسم نیز بر عهده حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه علی بن ابیطالب(ع) است و انشاء الله این کنگره مهر ماه سال جاری در قم برگزار می شود.
تقدیم پنج هزار و 200 شهید روحانی در کل کشور
نماینده ولی فقیه در سپاه علی بن ابی طالب(ع) قم با اشاره به 57 هزار ایثارگر روحانی و اینکه 5 هزار و 200 نفر از روحانیون کشور در دوران دفاع مقدس به درجه رفیع شهادت رسیدهاند، گفت: ما در قم در سه بخش نسبت به شناسایی شهدای روحانی اقدامات لازم را انجام دادهایم.
16 نفر از شهدای روحانی استان قم از نخبگان و افراد برجسته بوده اند
وی بیان داشت: هزار و 200 نفر از روحانیونی که از قم به جبهههای حق علیه باطل اعزام شدهاند به شهادت رسیدهاند و همچنین 280 نفر از روحانیون انتقالی و 150 نفر از روحانیون متولد در قم در راستای برگزاری مراسم بزرگداشت شهدای روحانی شناسایی شدهاند که 16 نفر آنان از نخبگان و برجستگان می باشند.
اکبری با اشاره به تشکیل هفت کمیته برای برگزاری این مراسم تصریح کرد: 22 رده استانی در برگزاری این همایش همکاری دارند و دیدارهایی نیز با خانواده این شهدا برگزار شده است و آثار،وصیت نامه،نامه و وسایلی از شهدای روحانی نیز جمع آوری شده است.
قم - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در سپاه علی بن ابی طالب(ع) از برگزاری کنگره بزرگداشت شهدای روحانی استان قم در مهر ماه جاری خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید حسن اکبری ظهر دوشنبه در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت کنگره شهدای روحانی استان قم با رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تصریح کرد: ما باید در جامعه به مسئله ترویج فرهنگ جهاد و شهادت اهتمام جدی داشته باشیم و این مسئله یکی از مباحث مهم در جامعه ما به شمار میرود.
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