به گزارش خبرنگار مهر، سیامک کورشی بازیکن تیم‌ فوتبال نفت تهران در دقیقه 75 دیدار با ذوب‌آهن اصفهان در هفته سی و سوم رقابت‌های لیگ برتر پس از برخورد با محمدرضا خلعتبری از ناحیه سر و صورت دچار مصدومیت شدید و خونریزی شده و بلافاصله با آمبولانس راهی بیمارستان بوعلی شد.

به دلیل این برخورد ابروی کورشی 7-8 بخیه خورد و وی از ناحیه بینی هم دچار شکستگی شد. البته قرار است این بازیکن بینی خود را به چند جراح و متخصص نشان دهد تا وضعیت نهایی‌ بینی‌اش مشخص شود.

رحیم ایرانیان سرپرست تیم فوتبال نفت تهران ضمن بیان این اخبار گفت: "کورشی پس از مداوای کامل توسط پزشکان نیمه شب گذشته از بیمارستان مرخص شد و خوشبختانه خطر به خیر گذشت. امیدواریم وی هرچه زودتر سلامت کاملش را بدست آورده و بتواند تیم نفت را در مسابقات پیش رو همراهی کند."

کادر فنی تیم فوتبال نفت تهران معتقد بودند این حرکت خشن محمدرضا خلعتبری باید با کارت قرمز داور جریمه می شد اما داور در این صحنه حتی کارت زرد هم نشان نداده است.

تیم فوتبال نفت تهران عصر یکشنبه برابر تیم ذوب آهن اصفهان با نتیجه 2 بر یک شکست خورد تا با 33 امتیاز و تفاضل گل بهتر نسبت به تیم پیکان در جایگاه شانزدهم جدول رده بندی لیگ برتر قرار بگیرد.