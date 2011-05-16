به گزارش خبرگزاری مهر، مشترکان با استفاده از این خدمات می توانند در تمامی نقاط تحت پوشش شبکه موبایل ایرانسل از طریق سیم‌کارت‌‌ این شرکت و بستر GPRS، در یک کانال ارتباطی امن و اختصاصی مجزا از شبکه اینترنت به شبکه شرکت‌ یا سازمان خود متصل شوند.

متقاضیان برای استفاده از خدمات شبکه خصوصی شرکتی مبتنی بر اینترنت همراه ایرانسل می توانند از دو روش "ارتباطات مستقیم" (نقطه به نقطه) و "VPN" استفاده کنند.

در روش ارتباط مستقیم، اطلاعات به کمک یک ارتباط نقطه به نقطه (Point to Point) و با استفاده از بسترهای ارتباطی چون فیبرنوری یا بی‌سیم به اینترانت شرکت یا سازمان متقاضی ارسال می شوند به این ترتیب اطلاعات بر بستر اینترنت منتقل نشده و در صورتی که اینترنت قطع شود، انتقال اطلاعات تحت تأثیر قرار نمی‌گیرد.

در اتصال از طریق VPN اطلاعات از طریق یک کانال امن و اختصاصی بر بستر اینترنت به اینترانت شرکت یا سازمان متقاضی ارسال می شود.

از جمله کاربردهای APN ایرانسل در کسب و کارهای مختلف می توان به انتقال داده تراکنش های مالی در دستگاههای خودپرداز و پایانه های فروش، نظارت بر شبکه توزیع و حمل و نقل، کنترل موجودی، نظارت بر پرسنل، تله متری (ارتباط ماشین به ماشین) و دورکاری اشاره کرد.

ارتباط دو طرفه و به هنگام، دسترسی دائمی، قابلیت جابجایی، پوشش گسترده کشوری، راه اندازی کم هزینه و آسان، کاربری ساده، محاسبه هزینه ها بر مبنای حجم انتقال داده، عدم وابستگی به اینترنت و امنیت بالا از جمله مزایای "شبکه خصوصی شرکتی مبتنی بر اینترنت همراه ایرانسل" است.

متقاضیان برای ثبت نام و دریافت این خدمات باید درخواست خود را طی یک پیام کوتاه حاوی نام شرکت، شماره تماس و محصول مورد نظر از خط ایرانسل خود به شماره 7001 ارسال و یا با به نشانی اینترنتی این شرکت مراجعه کنند.