به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب که از مجموعه "نقاب" به چاپ رسیده است، مانند دیگر آثار نویسنده با درونمایهای جنایی و پلیسی و همچنین شخصیتهای جذاب خواننده را تا انتها با خود همراه میکند.
در "پاکو یادت هست؟" میخوانیم: میگل به رغم پشیمانی و به رغم تلاشی که برای حفظ خونسردی از خود نشان میداد، احساس میکرد که فاصله بین او و دون آلفونسو هر روز بیشتر میشود و مقصر این وضع خود اوست. او هیچ وقت فکر نکرده بود که روزی چنین برخوردی او را در برابر ضروریات شغلیاش که سربازرس مارتین بیان کننده آن بود، قرار دهد. او نمیتوانست در چهل سالگی از ان چیزی که هدف سرتاسر زندگیاش بود چشم بپوش.
شارل اگزبرایا از نویسندگان صاحب سبک در رمان پلیسی فرانسه است. او برای نخستینبار طنز را وارد این ژانر ادبی کرد و در این کار به موفقیت شایانی دست یافت تا آنجا که همه ساله جایزهای به نام وی برپا میشود و آن را به بهترین رمان پلیسی سال فرانسه اهدا میکنند.
کتاب "پاکو یادت هست؟" با شمارگان 1100 نسخه در 232 صفحه و به قیمت 4700 تومان منتشر شده است.
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