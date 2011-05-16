به گزارش خبرنگار مهر، "سوزوکی توکو آکی" رئیس ژاپنی کمیته مسابقات و لیگ حرفه ای کنفدراسیون فوتبال آسیا که به همراه هیئتی 5 نفره برای بازدید از امکانات باشگاههای فوتبال ایران به کشورمان سفر کرده است بعد از نشست عصر امروز دوشنبه خود با مسئولان فدراسیون فوتبال در سازمان لیگ برتر طی نشستی خبری پاسخگوی سئوالات خبرنگاران بود.

این نشست که قرار بود از ساعت 16 در محل سازمان لیگ برتر برگزار شود با 15 دقیقه تاخیر آغاز شد. در ابتدا سوزوکی توکو آکی خطاب به خبرنگاران گفت: از طرف کنفدراسیون فوتبال آسیا در ابتدا از سازمان لیگ فدراسیون فوتبال ایران به دلیل سازماندهی خوبی که برای شروع بازدید دوباره ما از باشگاههای فوتبال داشتند تشکر می کنم.

وی افزود: پیش از نشست با شما (خبرنگاران) در جلسه ای که با حضور آقایان مهدی محمد نبی دبیرکل فدراسیون فوتبال و عزیزالله محمدی رئیس سازمان لیگ برتر فوتبال ایران داشتیم در رابطه با برنامه زمانبندی که برای بازدید از باشگاههای فوتبال ایران خواهیم داشت به بحث و گفتگو نشستیم.

رئیس لیگ حرفه ای فوتبال آسیا خاطرنشان کرد: از صبح فردا سه شنبه من به همراه 5 نماینده دیگر کنفدراسیون فوتبال آسیا کار بازدید خود را آغاز خواهیم کرد. در طول 14 روزی که در ایران خواهیم بود ضمن بازدید از باشگاهها، یک بازی از هفته پایانی لیگ برتر، یک بازی از مسابقات جام حذفی باشگاههای ایران و دو بازی از مسابقات لیگ قهرمانان باشگاههای آسیا را با حضور در ورزشگاه تماشا خواهیم کرد.

سوزوکی خاطرنشان کرد: در سی ام ماه می 2011 برابر با نهم خرداد جلسه نهایی ما پس از بازدید از باشگاهها برگزار خواهد شد و در این جلسه که با حضور مسئولان فدراسیون فوتبال ایران برگزار می شود گزارش نهایی خود را از شرایط فوتبال ایران تهیه خواهیم کرد.

وی در ادامه از برگزاری یک کارگاه آموزشی یک روزه برای رسانه ها خبر داد و گفت: بعد از این کارگاه در نشستی خبری پاسخگوی پرسشهای خبرنگاران در خصوص بازدیدمان از فوتبال ایران خواهیم بود.

وی با ابراز تشکر از رسانه ها گفت: باید از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا از رسانه های ایران به خاطر حمایت و پوشش خبری خوبی که از مسابقات لیگ قهرمانان آسیا داشته اند تشکر کنم.

در ادامه این مقام کنفدراسیون فوتبال آسیا پاسخگوی سئوالات خبرنگاران بود.

وی در پاسخ به اصلی ترین پرسش خبرنگاران که پیرامون سهمیه فوتبال ایران در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا بود گفت: در تاریخ 21 نوامبر 2011 در کمیته مسابقات کنفدراسیون فوتبال آسیا در خصوص تعیین سهمیه کشورهای مختلف تصمیم گیری خواهد شد و پس از آن در تاریخ 23 نوامبر 2011 ( 2 آذرماه) در کمیته اجرایی ای اف سی سهمیه های قطعی کشورها مشخص و به اطلاع همه کشورهای آسیایی خواهد رسید تا آن تاریخ معلوم نیست هر کشور آسیایی چند سهمیه در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا خواهد داشت.

وی در ادامه افزود : چیزی که قابل ذکر است در بعد تکنیکی ، حضور تماشاگران و استقبال رسانه ها نمی شود به سادگی از کنار ایران گذشت . کشور ایران پتانسیل خوبی دارد و تا به امروز در زمینه هایی که ذکر کرده ام قابلیت های خود را نشان داده است.

وی با با یادآوری اینکه فوتبال ایران مراحل موفقیت را به خوبی طی کرده و تا به امروز توانسته نظر مثبت کنفدراسیون فوتبال آسیا را جلب کند افزود: در عین حال تعیین سهمیه هر کشور منوط به فعالیت هایی است که آن کشور انجام داده و مقایسه ای که از شرایط کشورهای مختلف برای تعیین سهمیه خواهیم داشت. آنچه مسلم است ایران تا به امروز 2 تا 3 معیار مورد نظر کنفدراسیون فوتبال آسیا را کسب نکرده که اگر در بازدید آتی ما این مشکلات حل شده باشد کشور شما همچنان می تواند 4 سهمیه در لیگ قهرمانان آسیا داشته باشد.

سوزوکی در پاسخ به خبرنگارانی که کاستی های فوتبال ایران از نظر کنفدراسیون فوتبال آسیا را جویا شدند گفت: اولین موردی که نیاز است در فوتبال ایران به آن توجه شود و مورد اصلاح قرار گیرد ورودی های ورزشگاههاست. بر اساس تاکید کنفدراسیون فوتبال آسیا محل ورود بازیکنان، تماشاگران، وی آی پی، خبرنگاران و ... باید مجزا از هم باشد. این مشکل در بسیاری از ورزشگاههای ایران حل شده اما همچنان در برخی دیگر از ورزشگاهها همچنان پابرجاست که امیدوارم در بازدید آتی ما برطرف شده باشد.

وی افزود: امکانات رسانه ای هم از دیگر اولویت های کنفدراسیون فوتبال آسیاست که متاسفانه برخی ازورزشگاههای ایران چنین امکاناتی را ندارند و دارای اتاق کار رسانه ها، امکانات برای شبکه های تلویزیونی و محل گفتگو با بازیکنان و مربیان نیستند.

وی عدم شمارش دقیق تعداد تماشاگران در ورزشگاههای ایران را از دیگر مشکلات فوتبال کشورمان و کاستی هایی که باید مطابق استاندارهای ای اف سی برطرف شود خواند و گفت: متاسفانه در فوتبال ایران تماشاگران به صورت دقیق شمارش نمی شوند. می دانم در فوتبال ایران تعداد علاقمندان به فوتبال زیاد است و از مسابقات استقبال زیادی می شود با این شرایط شمارش تعداد تماشاگران دشوار است اما ای اف سی تاکید دارد چنین کاری باید انجام شود و آمار دقیقی از تعداد تماشاگران باید وجود داشته باشد . این موضوع برای ما تعیین کننده است.

خبرنگاری از سوزوکی در خصوص نوع برگزاری مرحله یک هشتم نهایی مسابقات لیگ قهرمانان باشگاههای آسیا و اینکه 16 تیم حاضر در این مرحله در شرایطی نابرابر به مصاف هم می روند و در یک بازی برنده هر مسابقه تعیین می شود پرسید که وی در پاسخ گفت: من هم با اینکه مسابقات به صورت عادلانه برگزار نمی شود کاملا موافقم و این درست نیست که تیم دوم هر گروه در خانه تیم اول گروه دیگر به میدان برود و برنده هر بازی به مرحله یک چهارم نهایی صعود کند. اما اینکه بازیها به صورت جوانمردانه و عادلانه برگزار نمی شود با توجه به برنامه فشرده مسابقات لیگ کشورهای مختلف برگزاری دیدارهای ملی و مشکلاتی مالی بوده که ای اف سی با آن دست به گریبان است.

وی گفت: در کل 116 روز کاری در اختیار داریم که مسابقات لیگ قهرمانان آسیا را باید در همین مدت برگزار کنیم و متاسفانه تا سال 2012 برایمان امکانپذیر نیست که مرحله یک هشتم نهایی مسابقات لیگ قهرمانان اسیا را به صورت رفت و برگشت برگزار کنیم.

سوزوکی تاکید کرد: با توجه به برنامه ریزی که ما داشتیم و تایید کنفدراسیون فوتبال آسیا از سال 2013 با توجه به بودجه معینی که دریافت خواهیم کرد مرحله یک هشتم نهایی هم به صورت رفته و برگشت انجام خواهد شد.

وی همچنین در واکنش به خبرنگاری که در خصوص جنگ روانی تیم های عربستانی پیش از برگزاری دیدارهای هفته های پنجم و ششم از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا به راه انداختند سئوال پرسید گفت: فکر نمی کنم تیم های عربستانی جنگ روانی به راه انداخته باشند قبل از برگزاری دیدارهای روز پنجم نماینده کنفدراسیون فوتبال آسیا بازدید از کشور عربستان داشت همانطور که از ایران هم بازدید به عمل آوردند.

وی در ادامه افزود: از آنجایی که یک سری مشکلات سیاسی بین ایران و عربستان بوجود آمده و مسائلی که برای برخی از سفارت ها و کنسولگری های عربستان در ایران بوجود آورده بودند مسئولان دولت عربستان از مسئولان فدراسیون فوتبال ایران خواستند امنیت ورزشکاران عربستانی در سفر به ایران را تضمین کنند. در این شرایط مسئولان فدراسیون فوتبال عربستان از ای اف سی خواستند تا تضمین کنند که مشکلی برای تیم های عربستانی در ایران بوجود نمی آید که متعاقب آن ما از فدراسیون ایران خواستیم امنیت عربستانی ها را در ایران تامین کنند. خوشبختانه فدراسیون فوتبال ایران به خوبی مسائل امنیتی و حراست از تیم های عربستان را انجام داد و هیچ مشکلی بوجود نیامد. قبل از برگزاری مسابقه نیز عربستانی ها از میهمان نوازی تیم های ایرانی تشکر و قدردانی کردند. در اینجا باید تاکید کنم باشگاههای آسیایی مشکلی با هم نداشتند و این موردی هم که شما اشاره کردید مسائلی سیاسی بین دو کشور ایران و عربستان بوده و هیچ ربطی به فوتبال نداشته است.

سوزوکی همچنین از پاسخگویی در خصوص برگزاری انتخابات فدراسیون بین المللی فوتبال خودداری کرد و در پاسخ به این پرسش که "اگر سوزوکی به تنهایی تصمیم گیرنده تعیین سهمیه کشورها در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا بود آیا با 4 سهمیه ایران موافقت می گردد گفت: از این سئوال تشکر می کنم با توجه به اینکه هنوز از تمام کشور بازدید نکرده ایم و تنها از کشورهای تایلند و چین بازدید به عمل آورده ایم فعلا نمی توانم در این خصوص اظهارنظری داشته باشم.

خبرنگاری از سوزوکی پرسید: اگر یک سهمیه از سهمیه های فوتبال ایران در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا کاسته شود آیا فوتبال آسیا از این بابت ضربه نخواهد خورد؟ که وی در پاسخ گفت: اول باید بازدید ما از فوتبال ایران به صورت کامل انجام شود و نتایج بازدید ما تعیین کننده خواهد بود. اگر ایران کلیه معیارهای کنفدراسیون فوتبال آسیا را لحاظ کرده و در مقایسه با دیگر کشورها شرایط خوبی داشته باشد می تواند همچنان 4 سهمیه داشته باشد و حتی امکان دارد از این سهمیه ها کاسته شود.

وی خاطرنشان کرد: در اینکه ایران دارای بزرگترین خانواده فوتبال در آسیا و علاقه مندان زیادی در این کشور وجود دارد شکی نیست ای اف سی هم تمایل دارد فوتبال ایران با سهمیه کامل در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا حضور یابد. البته به شرطی که تمام استاندارهای ای اف سی را رعایت کرده باشد.

وی افزود: در حال حاضر تمرکز ما روی مسائل اجرایی و اداری مسابقات لیگ قهرمانان آسیاست و قطعا پس از آنکه خواسته ما در این زمینه برآورده شد روی مسائل فنی و مربیان و استانداردسازی باشگاهها در این زمینه تاکید خواهیم کرد و با تشکیل کمیته مربیان و تقویت مربیان تیم های مختلف سطح فنی فوتبال در اسیا را ارتقا خواهیم داد.

وی در خاتمه از راه اندازی سیستم مدرک دهی به باشگاهها خبر داد و گفت: از سال 2013 تنها باشگاههایی می توانند در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا حضور داشته باشند که دارای مدرک تاییدیه از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا باشند. ما در بازدیدهای آتی خود به این مسئله توجهی ویژه خواهیم داشت.