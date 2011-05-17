ارتباط با رسانه ها اولویت کاری روابط عمومی تبلیغات اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، سعید صمیمی عشرت آبادی عصر دوشنبه ضمن تبریک روز 27 اردیبهشت ماه روز ارتباطات و روابط عمومی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان با 10 رابط خبری در شهرستان های زابل، ایرانشهر، چابهار، خاش، سراوان، دلگان، کنارک، نیکشهر، زهک و میرجاوه توانسته است با برگزاری بیش از 11 کارگاه آموزشی با عناوین، خبر نویسی، آموزش اینترنت، آموزش عکاسی، وبلاگ نویسی، روابط عمومی الکترونیک و... ارتباط شهرستانها را با وجود تمامی مشکلات بصورت اینترنتی بر قرار کند.

وی گفت: فعالیت بی شائبه و خالصانه رابطین خبری در شهرستانها توانسته است در سال 1389 در زمینه ارسال اخبار فقط هفت هزار و 770 خبر در تبیان زاهدان منتشر کند.

وی افزود: شرکت در 12 مورد نمایشگاههای مختلف با موضوعات و مناسبت های ملی مذهبی از جمله اقدامات روابط عمومی سازمان تبلیغات سیستان و بلوچستان بوده است.

مسئول روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان بیان داشت: با طراحی و ساخت نرم افزار ارسال خبر از ابتدای سال 89 تاکنون 11 هزار و 370 فقره خبر با تصاویر مرتبط بر روی پایگاه اینترنتی این سازمان قرار گرفته است.

وی در رابطه با راه اندازی سیستم ارسال پیام کوتاه و اطلاع رسانی برنامه های سازمانی به مخاطبین گفت: از ابتدای راه اندازی این سیستم تاکنون بیش از پنج میلیون پیامک از روابط عمومی برای مخاطبین ارسال شده است.

وی در خصوص فعالیتهای ساخت فیلم و چاپ کتاب افزود: چاپ کتاب هجرت خونین با موضوع زندگینامه حجت الاسلام شیخ مهدی توکلی اولین روحانی مستقر شهید کشور و ساخت فیلم خواب خون با همکاری روابط عمومی مرکز و صدا و سیمای استان با محوریت حادثه تروریستی مسجد افتخار آباد خاش و شهید شدن حجت الاسلام توکلی از جمله این فعالیتها بوده است.

صمیمی گفت: ارتباط تنگاتنگ و نزدیک با رسانه های ارتباط جمعی سراسری و محلی از رویکردها و برنامه های اساسی این واحد است.