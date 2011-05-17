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۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۱:۳۸

جزایری درگفتگو با مهر:

قرارگاه سایبری ایران تاسیس می‌شود/ پایان فاز مطالعاتی قرارگاه

قرارگاه سایبری ایران تاسیس می‌شود/ پایان فاز مطالعاتی قرارگاه

رئیس کمیته تبلیغات دفاعی کشور با اعلام پایان فاز مطالعاتی قرارگاه سایبری و تهیه اسناد بالا دستی این قرارگاه گفت: بزودی شاهد راه‌اندازی فاز اجرایی قرارگاه سایبری در کشور خواهیم بود.

سردار سرتیپ سید مسعود جزایری معاون فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص راه اندازی قرارگاه جنگ سایبری در کشورگفت: اسناد بالا دستی در این رابطه تهیه شده و در شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجموعه رده های مختلف نیروهای مسلح مورد تبیین قرار گرفته و بزودی شاهد راه اندازی فاز اجرایی قرارگاه سایبری در کشورخواهیم بود.

گفتنی است  چندی پیش"رابرت گیتس" وزیر دفاع آمریکا طی نامه‌ای رسمی به فرماندهی قرارگاه استراتژیک این کشور دستور داد تا قرارگاه سایبری آمریکا را به منظور عملیات‌های سایبری نظامی همه جانبه تأسیس کنند.

فرماندهی سایبری ایالات متحده آمریکا موسوم به سایبرکام (CYBERCOM) در ژوئن 2009 تصویب شد و 11 ماه پس از آن تاریخ به مرحله‌ای رسید که پنتاگون آن را قابلیت اولیه انجام عملیات می‌نامد. ارتش آمریکا با دارا بودن شبکه‌های رایانه‌ای پیشرفته و گروه‌های نظامی متخصص در همه حوزه‌های سایبری، اولین فرماندهی سایبری را تاسیس کرده است.

علاوه بر ایالات متحده آمریکا، چند کشور اروپایی نیز طی چند ماه گذشته اقدام به راه اندازی سازمان های مشابه برای مقابله با تهاجم سایبری علیه منافع خود کرده اند.

کد مطلب 1313380

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