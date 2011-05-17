99.7 درصد جمعیت روستایی از خدمات مخابراتی بهره مند هستند

به گزارش خبرنگار مهر از اراک هومان محمودی ظهر دوشنبه با اعلام این خبر در دیدار کارکنان شرکت مخابرات استان مرکزی با نماینده ولی فقیه در این استان به مناسبت روز جهانی ارتباطات اظهار داشت: از مجموع یکهزار و 68 روستای استان مرکزی یکهزار و 65 روستا مجهز به امکانات مخابراتی هستند.

وی افزود: همچنین با نصب و راه اندازی 234 سایت GSM روستایی و اجرای برنامه رومینگ روستایی قریب به 800 روستا تحت پوشش شبکه تلفن همراه اول قرار دارند.

وی خاطرنشان کرد: در راستای تحقق دولت الکترونیک بعنوان پیشخوان دولت 271 دفتر خدمات ارتباطات روستایی نیز در استان تاسیس و راه اندازی شده است.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک نیز در این دیدار با اشاره به نقش شبکه ثابت مخابرات در تامین امنیت کشور اظهار داشت: دولت باید با توجه به این مهم از واگذاری شبکه ثابت تلفن همراه به بخش خصوصی خودداری کند.

آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی در ادامه بر ضرورت تقویت تولید داخلی تجهیزات مخابراتی در کشور تاکید کرد و گفت: باید با تقویت تولید داخلی ضمن کاهش هزینه ها بستر صادرات این تجیزات به خارج از کشور را فراهم کرد.

وی با اشاره به توانمندیهای علمی کشور افزود: دولت باید با حمایت از تولید کنندگان داخلی چرخه وابستگی ایران به تجهیزات مخابراتی را متوقف و با تلاش در جهت افزایش تولید تجهیزات مخابراتی کشور ایران را به عنوان یک الگو در این حوزه به دنیا معرفی کند.

