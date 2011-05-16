غضنفری گزینه رئیس جمهور برای وزارتخانه جدید

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رحیمی در مراسم تودیع و معارفه وزیر صنایع و معادن با تقدیر از تلاش های علی اکبر محرابیان، تلویحا گفت: صحبت ها در مورد خصایص مهدی غضنفری سرپرست فعلی وزارت صنایع و معادن را به روزی موکول می کنیم که وی به صورت رسمی در جایگاه وزیر وزارتخانه جدید صنایع و بازرگانی معرفی خواهد شد.

معاون اول رئیس جمهور تلویحا از مهدی غضنفری به عنوان گزینه دولت در پست وزارتخانه جدید بازرگانی و صنایع نام برد و گفت: محرابیان عملکرد قابل قبولی را در دوره وزارت خود به جای گذاشته است.

به گزارش مهر، مراسم تودیع علی اکبر محرابیان وزیر سابق صنایع و معاون و معارفه مهدی غضنفری به عنوان سرپرست فعلی وزارت صنایع هم اکنون در حال برگزاری است.

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