"لیبی آزاد" رسانه ای برای انعکاس اخبار انقلابیون

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه البشیر در مطلبی با عنوان "لیبی آزاد شبکه ای برای حمایت از انقلاب" نوشته است : هزاران کیلومتر دورتر از "بنغازی" ، مخالفان قذافی در راستای حمایت از انقلابیون لیبی، شبکه "لیبی آزاد" را به راه انداخته اند.

این پایگاه افزود: این شبکه در دوحه پایتخت قطر قرار دارد و این کشور به شبکه مذکور کمک مالی می کند و گردانندگان این شبکه امیدوارند در آینده از شبکه انقلاب به شبکه کشور لیبی تبدیل شوند.

"محمود شمام" وزیر اطلاع رسانی انقلابیون لیبی درباره این شبکه گفت : ما خواسته های مردم لیبی درباره آزادی و کرامت را انعکاس می دهیم و شبکه جنگی نیستیم.

وی افزود: شبکه لیبی آزاد از پایان مارس گذشته از ساختمانی در مرکز دوحه با استفاده از امکانات دفتر "الریان" قطر فعالیت خود را شروع کرده است.سیاست کلی این شبکه اطلاع رسانی به مردم لیبی با توجه به نبود رسانه های ضد رژیم قذافی است.

پایگاه البشیر درادامه نوشت : دفتر این شبکه به شدت تحت مراقبت است، زیرا تهدیدهای زیادی علیه آن وجود دارد.این شبکه به پوشش گسترده اخبار انقلابیون و اوضاع میدانی به ویژه در مناطق تحت کنترل مخالفان قذافی می پردازد.همچنین شبکه مذکور پیامهای تصویری مخالفان را پخش می کند.

این پایگاه می افزاید: در شبکه لیبی آزاد حدود صد روزنامه نگار و کارشناس فنی و کارمند، دوازده ساعته برنامه پخش می کنند.