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۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۸:۰۶

نظارت راه رسیدن به سلامت اجتماعی است

نظارت راه رسیدن به سلامت اجتماعی است

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس کل دادگستری کرمان با تاکید بر لزوم پیشگیری از جرایم گفت: نظارت و پیشگیری از وقوع جرم مهمترین عامل در سلامت اجتماعی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی توکلی در جلسه شورای اداری شهرستان کهنوج نظارت را عامل اصلی سلامت جامعه در ابعاد مختلف دانست و گفت: در هر مقطعی که نظارت کاهش یابد آسیب ها افزایش می یابــــد و سلامت جامعــــه تهدید می شود.

وی تصریح کرد: مطالبه گری بخشی از وظائف اصلی مدیران در سطوح گوناگون است و داشتن روحیه مطالبه گری زمینه موفقیت مدیران را فراهم می آورد.
 
توکلی گفت: متأسفانه این روحیه در بین مدیران فراگیر و مداوم نیست و اکثر مدیران نتایج امور را از حوزه تحت امر خود جویا نمی شوند.
 
این مسئول قضایی گفت: بشر از روی فطرت نیازمند نظارت است و این نظارت می تواند توسط خود فرد و یا دیگران اعمال شود.
 
وی افزود: ایمان و اعتقاد مذهبی پایه خود نظارتی افراد است اما بسیاری از افراد نیازمند نظارت بیرونی هستند و این امر باید تقویت شود.
 
توکلی تغییر در رفتارها را زمینه کاهش آسیب ها دانست و گفت: جرم و مجرمیت جزو لاینفک جامعه انسانی است اما جزو ذات انسان نیست و می توان انسانها را با ایجاد تغییر از آسیب ها حفظ کرد.
 
وی تقدیر و تشکر رسانه ای و مطبوعاتی از مدیران را آفت جامعه فعلی دانست و گفت: این امر چاپلوسی است و نوعی باور خیالی را در ذهن مدیر ایجاد می کند و او را از واقعیات کار خود دور می سازد.
 
وی توجه به لقمه حلال را تاکید دینی و اخلاقی دین اسلام برشمرد و گفت: لقمه ناپاک و مشکوک از عوامل آسیب پذیری آدمی است و مدیران به صورت ویژه باید بر رعایت آن اهتمام نمایند زیرا همواره به عنوان الگوی جامعه و زیرنگاه دقیق مردم هستند.
 
رئیس شورای قضایی استان کرمان ایجاد احساس امنیت در اذهان عمومی را مهم تر از امنیت عینی برشمرد و گفت: رسانه های مختلف در این راستا وظیفه مهم و سنگینی بر عهده دارند و باید با تبلیغ و اطلاع رسانی اقدامات انجام شده در حوزه امنیت، زمینه امیدبخشی مردم را در جامعه فراهم آورند و نظرات مردم را به مدیران منعکس کنند.
 
وی راه اندازی حوزه قضایی فاریاب را از برنامه های دستگاه قضایی استان اعلام کرد و گفت: وجود کمبود در حوزه نیروی اداری و قضایی تحقق این امر را با تاخیر مواجه ساخته اما در حال پیگیری است.
 
رئیس دادگستری کهنوج نیز امنیت را زیرساخت و نیاز اصلی پیشرفت تمامی جوامع برشمرد و گفت: تحقق شعار جهاد اقتصادی در سایه امنیت پایدار امکان پذیر است.
 
علی سالاری با اشاره به اینکه تلاش برای استقرار کامل امنیت ادامه دارد، افزود: دستگاه قضایی به تنهایی قادر به تامین امنیت نیست و وجود ضابطین توانمند به این امــر کمک می کند.
 
وی هلاکت یکی از اشرار سابقه دار و معروف منطقه کهنوج را طی روزهای اخیر مایه امنیت بیشتر اعلام کرد و گفت: مردم از این اقدام ابراز خوشحالی و امیدواری می کنند.
 
سالاری تعهد و سلامت کاری قضات را بهترین ملاک ارزیابی عملکرد دستگاه قضایی دانست و گفت: این شیوه به صورت مداوم از طرف حوزه های نظارت و ارزشیابی دادسرای انتظامی قضات اجرا می شود و بهترین و مستدل ترین جایگاه اظهار نظر در این زمینه است.
 
کد مطلب 1313399

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