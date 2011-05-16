  1. استانها
  2. اردبیل
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۲۰:۲۵

800 نفر از خدمات مرکز مشاوره پلیس اردبیل بهره مند شدند

800 نفر از خدمات مرکز مشاوره پلیس اردبیل بهره مند شدند

اردبیل - خبرگزاری مهر: معاون اجتماعی نیروی انتظامی استان اردبیل گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 800 نفر از خدمات مرکز مشاوره آرامش پلیس استان بهره مند شده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ یوسف بند علیزاده بعد از ظهر دوشنبه در بازدید از مراکز مشاوره نیروی انتظامی مستقر در کلانتریهای اردبیل اظهار داشت: خدمات مشاوره این مرکز به صورت رایگان برای مراجعه کنندگان ارائه شده است.

وی با بیان اینکه مراکز مشاوره آرامش و مددکاریهای اجتماعی در کلانتریهای انتظامی استان مستقر شده است، اضافه کرد: از این تعداد 500 نفر در فروردین ماه امسال به این مراکز مراجعه کرده اند.

به گفته معاون اجتماعی پلیس استان خدمات مشاوره ای انتظامی، حقوقی، خانوادگی، روان سنجی و تستهای تشخیص شخصیتی از جمله خدماتی است که شهروندان  در این مراکز بهره مند شده اند.

وی با بیان اینکه این مرکز از سال 81 و تنها با دو کارشناس روان شناس عمومی فعالیت خود را در اردبیل آغاز کرده است، افزود: با توجه به استقبال شهروندان هم اکنون این مراکز با 17 کارشناس متخصص در رشته های مختلف خدمات مشاوره ای گوناگون به مراجعه کنندگان ارایه می دهند.

بند علیزاده ابراز داشت: ارایه خدمات به نیازمندان در این مرکز رایگان و به صورت حضوری، تلفنی و مکاتبه ای است.

وی در پایان خاطر نشان کرد: شهروندان می توانند نیازهای مشاوره ای خود را از طریق شماره تلفنهای 5511487 - 0451 و     2183830 - 0451 با کارشناسان این مرکز در میان بگذارند.
 

کد مطلب 1313400

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها