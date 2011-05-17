تاخیر ایران در برداشت گاز از میدان مشترک با قطر

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رستم قاسمی در یک گردهمایی با اشاره به ذخایر قابل توجه نفت و گاز طبیعی ایران در آبهای خلیج فارس، گفت: با وجود کشف و شناسایی میادین بزرگ گاز طبیعی هنوز توسعه برخی از میادین مشترک با کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس همچون فارسی آغاز نشده است.

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا درباره آخرین وضعیت توسعه فازهای میدان مشترک پارس جنوبی، تصریح کرد: حدود هشت درصد ذخایر گاز جهان در میدان مشترک پارس جنوبی قرار گرفته است که در شرایط فعلی میزان برداشت گاز قطر از پارس جنوبی دو برابر ایران است.

وی با تاکید بر اینکه برای توسعه 35 ماهه فازهای باقی مانده پارس جنوبی باید به طور همزمان 32 دکل حفاری در این میدان مشترک گازی فعالیت داشته باشند، اظهار داشت: اما هم اکنون امکان فعالیت این تعداد دکل حفاری در پارس جنوبی وجود ندارد.



این مقام مسئول با اشاره به برنامه ریزی برای تامین این تعداد دکل دریایی از داخل و خارج کشور، بیان کرد: بر این اساس ساخت دو دستگاه دکل حفاری دریایی در جزیره صنعی صدرا با مشارکت خارجی آغاز شده است.

قاسمی در ادامه در تشریح پیشرفتهای صنایع فراساحل نفت و گاز ایران از خودکفایی در طراحی و ساخت جکت (پایه سکو) و عرشه های سکوهای نفت و گاز خبر داد و افزود: در حال حاضر ساخت سکوهای 6 فاز جدید و 4 فاز قبلی پارس جنوبی توسط سازندگان داخلی در حال انجام است.

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا با تاکید بر اینکه فازهای قبلی پارس جنوبی دارای دو سکو بوده که در فازهای جدید برای افزایش بهره برداری به 4 سکو رسیده است، تاکید کرد: بر این اساس بیش از 40 سکوی دریایی تا چند سال آینده باید در کشور ساخته شود.