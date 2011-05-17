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۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۶:۵۸

25 هزار مترمربع از معابر منطقه 2 همدان آسفالت شد

25 هزار مترمربع از معابر منطقه 2 همدان آسفالت شد

همدان - خبرنگار مهر: مدیر شهرداری منطقه دو همدان گفت: از ابتدای سالجاری تاکنون بیش از 25 هزار مترمربع از معابر اصلی و فرعی منطقه دو شهرداری همدان آسفالت شده است.

مهدی مجیدی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: در این مدت بیش از چهار هزار و 200 تن آسفالت در منطقه دو شهر همدان پخش شده است.

مجیدی معابری که عملیات آسفالت در آنها اجرا شده است را شامل منطقه کوی دانشگاه، اعتمادیه و کوچه های حکمت، شهرک بهشتی، 18 متری رسالت و کوچه بصیرت عنوان کرد.

وی افزود: لکه گیری سطح منطقه نیز توسط اکیپ های سیار و امانی در حال اجراست.

مجیدی گفت: سه گروه پیمانکاری به همراه سه گروه سیار در منطقه آسفالت و لکه گیری را انجام می دهند که با توجه به گسترده بودن منطقه و تعداد زیاد معابر اصلی و فرعی، تقویت تعداد اکیپ ها در دستور کار است.

مدیر شهرداری منطقه دو همدان ادامه داد: آسفالت معابر طبق برنامه و جدول زمانبندی انجام می شود و اهالی کوچه هایی که مبلغ خودیاری آسفالت را پرداخت کرده اند در نوبت آسفالت قراردارند و نیاز به مراجعه حضوری و یا مکاتبه مجدد نیست.

مهدی مجیدی گفت: در سال جاری با نظارت بیشتر و بررسی های ویژه از آسفالت های با کیفیت بیشتری استفاده می شود تا عمر بهره برداری و استفاده از آن طولانی تر باشد.

وی تاکید کرد: به علت حفاری های پی در پی دستگاههای حفار، سالانه بخش قابل توجهی از توان اجرایی شهرداری صرف لکه گیری حفاری ها می شود.

کد مطلب 1313411

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