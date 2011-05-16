2200 شغل در شهرستان جوانرود ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، علی رستمی بعداز ظهر دوشنبه در نشست کار گروه اشتغال وسرمایه گذاری این شهرستان با بیان اینکه یکی از اولویت های کاردولت ایجاد اشتغال است، اظهار داشت: همه ادارات و ارگانها باید آمار دقیقی از بیکاران را اعلام تا برای آنان برنامه ریزی شود .

وی تحقق این مهم و ریشه کنی بیکاری از این شهرستان را وظیفه همه مدیران به ویژه اعضای کارگروه اشتغال وسرمایه گذاری دانست واز همه دستگاههای اجرایی خواست برای رفع مشکل بیکاری همت گمارند .

فرماندار شهرستان جوانرود در ادامه به اجرای 612 طرح بنگاههای کوچک اقتصادی زود بازده اشاره و اظهار داشت: این طرحها زمینه اشتغال هزارو136 نفررا در شهرستان فراهم کرده است .

رستمی یادآور شد: شهرستان جوانرود در سال 89 نیز بیشتر از سهم پیش بینی شده ایجاد اشتغال کرده، یعنی از 851 نفر سهم شهرستان برای هزار و857 نفر شغل ایجاد کرده که بیشتر از سهم پیش بینی شده است.