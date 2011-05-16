لوح فشرده دانشنامه «سید محمدباقر صدر» در قم تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر بخش خدمات فرهنگی مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی با اشاره به تولید این نرم افزار گفت: هدف از تولید این لوح فشرده گردآوری و تدوین کلیه مطالب پیرامون شهید صدر به منظور تسهیل در امر پژوهش و تحقیق محققان بوده است.

سید مهدی هاشمی افزود: این لوح فشرده به سه زبان عربی، انگلیسی و فارسی در دو بخش اصلی کتابخانه و نگارخانه (صوت و تصویر) تولید شده است.

وی ادامه داد: در بخش کتابخانه این لوح فشرده 158 عنوان کتاب عربی و فارسی در موضوعات مختلفی از جمله؛ اصول، فقه، تراجم، فلسفه، منطق، فقه اقتصادی، فکر اسلامی، قصه های تربیتی و مجموعه دروس شهید در دسترس علاقمندان قرار گرفته است.

هاشمی بیان داشت: در نگارخانه لوح فشرده دانشنامه شهید صدر بیش از یکصد تصویر در چهار موضوع خاندان صدر، شهید صدر، آل یاسین و اساتید شهید صدر گردآوری شده است.

مدیر بخش خدمات فرهنگی معاونت بازرگانی مرکز نور با بیان اینکه دانشنامه شهید صدر از بخش صوتی و تصویری منحصر به فردی برخوردار می باشد، تصریح کرد: 93 فایل صوتی در نه موضوع متنوع حب الدنیا، تفسیرموضوعی، اهل بیت(ع) ، المحنة، نداءات الحجز، متفرقات، اصول فقه، اناشید و مراثی و فقه تولید شده است.

یاد آور می شود: علاقمندان می توانند جهت دسترسی به مطالب و اخبار این مرکز به پایگاه اطلاع رسانی مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی به نشانی www.noorsoft.orgمراجعه نمایند.