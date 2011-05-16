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۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۸:۰۴

لوح فشرده دانشنامه «سید محمدباقر صدر» در قم تولید شد

لوح فشرده دانشنامه «سید محمدباقر صدر» در قم تولید شد

قم - خبرگزاری مهر: برای نخستین بار لوح فشرده سه زبانه دانشنامه امام سید محمدباقر صدر(ره) به همت مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی و مساعدت پژوهشگاه شهید صدر در قم تولید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر بخش خدمات فرهنگی مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی با اشاره به تولید این نرم افزار گفت: هدف از تولید این لوح فشرده گردآوری و تدوین کلیه مطالب پیرامون شهید صدر به منظور تسهیل در امر پژوهش و تحقیق محققان بوده است.

سید مهدی هاشمی افزود: این لوح فشرده به سه زبان عربی، انگلیسی و فارسی در دو بخش اصلی کتابخانه و نگارخانه (صوت و تصویر) تولید شده است.

وی ادامه داد: در بخش کتابخانه این لوح فشرده 158 عنوان کتاب عربی و فارسی در موضوعات مختلفی از جمله؛ اصول، فقه، تراجم، فلسفه، منطق، فقه اقتصادی، فکر اسلامی، قصه های تربیتی و مجموعه دروس شهید در دسترس علاقمندان قرار گرفته است.

هاشمی بیان داشت: در نگارخانه لوح فشرده دانشنامه شهید صدر بیش از یکصد تصویر در چهار موضوع خاندان صدر، شهید صدر، آل یاسین و  اساتید شهید صدر گردآوری شده است.

مدیر بخش خدمات فرهنگی معاونت بازرگانی مرکز نور با بیان اینکه دانشنامه شهید صدر از بخش صوتی و تصویری منحصر به فردی برخوردار می باشد، تصریح کرد: 93 فایل صوتی در نه موضوع متنوع حب الدنیا، تفسیرموضوعی،  اهل بیت(ع) ،  المحنة، نداءات الحجز، متفرقات، اصول فقه، اناشید و مراثی و فقه تولید شده است.

یاد آور می شود: علاقمندان می توانند جهت دسترسی به مطالب و اخبار این مرکز به پایگاه اطلاع رسانی مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی به نشانی www.noorsoft.orgمراجعه نمایند.

کد مطلب 1313424

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