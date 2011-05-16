مردم در هدفمندی یارانه ها آسیب نبینند

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، حسین هاشمی بعدازظهر دوشنبه در جلسه شورای اداری استان بر مراقبت بیشتر مدیران در اجرای درست طرح هدفمندی یارانه ها تاکید کرد و گفت: امسال باید دقت بیشتری شود تا مردم در اجرای این طرح آسیب نبینند و به اقتصاد خانواده ها ضربه نخورد.

وی اضافه کرد: هدف از اجرای این طرح، راحتی و آسایش بیشتر مردم به خصوص اقشار کم درآمد است و مدیران باید این نکته را همواره مد نظر قرار دهند.

استاندار هرمزگان به کاهش چهار هزار میلیارد تومانی هزینه ها در کشور پس از اجرای این طرح طی سال گذشته اشاره کرد و گفت: در استان هرمزگان و دستگاههای اجرایی آن نیز کاهش هزینه ها را شاهد بوده ایم که امسال این موضوع باید با برنامه ریزی و جدیت بیشتری دنبال شود.

هاشمی همچنین صرفه جویی را به مدیران دولتی و مردم توصیه کرد و گفت: بحث صرفه جویی نیز یکی از اهداف و مزایای اجرای هدفمندسازی یارانه ها و مورد تاکید دولت است.

وی سرشماری نفوس مسکن و پیگیری جدی مسکن و اشتغال خانوارها را از برنامه های مهم و کارهای اساسی امسال عنوان کرد و افزود: مقصود حل مشکلات و مشاهده نتایج مثبت است و ارائه آمار در این زمینه با نهایت دقت انجام می شود.

هاشمی با بیان اینکه سال گذشته استان هرمزگان در آزمایش آمار اشتغال کمترین خطا و انحراف را داشته، تصریح کرد: البته واقعیت امر این است که هنوز جوانان بیکار زیادی داریم و این آمار را نشان دهنده رفع کامل این مشکل نمی دانیم.

وی در ادامه بر ورود دستگاههای اجرایی در بخش ورزش تاکید و تصریح کرد: مدیران باید از فضایی که سرپرست جدید تربیت بدنی استان فراهم کرده، استفاده کنند و به این امر توجه ویژه داشته باشند.