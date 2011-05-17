فاتحه کشاورزی و دامداری را با واردات کنونی باید خواند

آیت الله غلامعلی نعیم آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس، واردات تخم مرغ و سیر را از چین ننگی برای کشور عنوان کرد و بیان داشت: حرفه اول این مملکت کشاورزی است ولی با این واردات نمی توان کشاورزان را ترغیب به تولید کرد.

وی تصریح کرد: در فرهنگ دینی ما کشاورزی، دامداری و تجارت از بهترین کارهاست که به هم پیوسته هستند و عدم وجود یکی از آنها حلقه را پاره می کند.

وی عنوان کرد: تا وقتی که نمی دانیم پس از تولید، محصول باید چگونه وارد بازار شود که هم تولیدکننده بهره لازم را ببرد و هم خریدار به قیمت مناسب خرید کند باید از چین محصولات کشاورزی وارد کنیم.

نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان گفت: اقتصاد کشور اسلامی باید یک اقتصاد مطمئن باشد تا مسلمانان بدون داشتن دغدغه های متعدد مالی بتوانند با آرامش خاطر عبادت کنند.

آیت الله نعیم آبادی اطمینان را لازمه اقتصاد یک کشور اسلامی دانست و اظهار داشت: اگر مسلمانان از لحاظ اقتصادی تامین نباشند نمی توانند با آرامش خاطر به عبادت و فرایض دینی خود برسند.

وی اضافه کرد: عبادت 10 جزء است که 9 جزء آن مربوط به طلب حلال آورده شده و این باید در اقتصاد جامعه اسلامی همواره مدنظر باشد.

نماینده مردم هرمزگان در مجلس خبرگان گفت: باید چهره اصلی کار در جامعه اسلامی به خوبی تبیین شود تا کارهایی همچون چوپانی که در کشور ما تبدیل به ضد ارزش شده دوباره ارزش یابد.

آیت الله نعیم آبادی به اعزام گروهی از فقها برای نظارت بر ذبح دام در کشور آلمان اشاره کرد و گفت: وقتی دامداری در کشور اسلامی ما ضد ارزش می شود باید گوشت را از آلمان وارد کنیم و برای نظارت بر حلال بودن آن عالم اعزام شود.

امام جمعه بندرعباس چوپانی را شغل انبیا دانست و ادامه دا : باید به این شغل افتخار بدهیم تا جوان مفتخر باشد که خود تولید کننده است نه اینکه تنها مصرف کننده باشد.