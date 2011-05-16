تجلیل از 50 زن برگزیده در هفته بزرگداشت مقام زن

مریم ارشدی، مدیر روابط عمومی مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: 50 زن برگزیده در همایش "بانوی بصیر" در ایام هفته گرامیداشت مقام زن و روز مادر معرفی و تجلیل خواهد شد.

به گفته وی، بانوان در 9 محور زنان نیروی نظامی و انتظامی، زنان کارآفرین، زنان شاخص نویسنده، زنان شاخص حوزوی، زنان شاغل، ‌زنان نخبه، زنان خانه‌دار نمونه، زنان شاعر متعهد و بصیر، و زنان ایثارگر انتخاب می شوند. سوابق تحصیلی و شغلی از شاخصهای انتخاب بوده و همچنین مواردی از جمله تعهد به ارزش‌های انقلابی،اسلامی و ولایتمداری از جمله شاخص‌های عمومی انتخاب زنان در بخشهای مختلف همایش "بانوی بصیر" است.

ارشدی با اشاره نحوه انتخاب زنان شاخص حوزوی اظهار داشت: تالیف یا ترجمه کتاب، تدوین، ترجمه و ارائه مقاله و مواردی نظیر آگاهی به مسائل اجتماعی و سیاسی روز و توانمندی در امر رفع شبهات، قدرت تاثیرگذاری بر مخاطب، بصیرت نسبت به مسائل فرهنگی وموضوعاتی همچون رسانه، اینترنت، هنر، سینما و...، ارائه طرحها و نظریه‌ها در جهت حفظ و تحکیم نظام خانواده و تعمیق باورها و ارزشهای اسلامی از جمله مواردی است که در انتخاب زنان شاخص حوزوی دخیل است.



وی به شاخصهای انتخاب زنان کارآفرین اشاره کرد و گفت: ایجاد مراکز کارآفرینی اعم از شرکتهای خصوصی یا تعاونی، خلاقیت و ابتکار در ارائه نظریات و دیدگاه‌ها در حوزه کارآفرینی و سایر فعالیتهای علمی و فرهنگی همچون چاپ مقالات و کتب تالیف شده در این حوزه از شاخصهای انتخاب زنان کارآفرین است.

ارشدی به شرایط انتخاب زنان نیروی نظامی و انتظامی اشاره کرد و افزود:علاوه بر موفقیتهای ویژه این زنان در انجام ماموریتهای محوله، مواردی همچون آگاهی به مسائل اجتماعی و سیاسی روز، تقید به شئون اسلامی و آموزه‌های دینی، مهارتهای کلامی و میزان توانایی ارتباط موثر با مخاطبان و نیز همکاری در پروژه‌های عملیاتی از جمله شرایط انتخاب این بانوان است.

تعهد به ارزشهای انقلابی ـ اسلامی، ارائه سبکها و فعالیتهای نوین و ابتکاری در تولیدات هنری، اشتغال‌زایی و تربیت نیروی انسانی در جهت حفظ و احیای رشته‌های هنری، اقبال عمومی از آثار و نیز تولید آثار اعم از نظم و نثر در حوزه بصیرت‌افزایی از شرایط انتخاب زنان شاخص نویسنده و شاعر است.

ارشدی اضافه کرد: برای انتخاب این زنان نخبه ، شاخصهایی از قبیل تالیف یا ترجمه کتب یا مقالات و اختراع و ابتکار در کنار شرایط عمومی همچون تلاش در جهت حل مشکلات ملی، اشتغالزایی و تربیت نیروی انسانی، کسب درخششها و امتیازات ملی ـ منطقه‌ای و بین‌المللی در نظر گرفته شده است.

وی شاخصهایی مانند رعایت ارزشهای اسلامی در محیط کار، رعایت حجاب، پایبندی به اصول و آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی، آراستگی ظاهر و رفتار مناسب، حضور و مشارکت در مناسبت‌ها و مراسم مذهبی و نیز ایثار و فداکاری در راه آرمان‌های انقلاب اسلامی را از جمله شرایط انتخاب زنان شاغل عنوان کرد.

ارشدی با اشاره به اینکه سوابق شغلی و آموزشهای حرفه‌ای و تخصصی غیر دانشگاهی در انتخاب زنان شاغل لحاظ خواهد شد اضافه کرد: شاخصهای وجدان کاری و رعایت مقررات اداری،‌ خلاقیت و ارتقای بهره‌وری و نیز نتایج عملکرد بر اساس مسوولیتی که بر عهده این زنان است در ارزیابی آنها مورد توجه قرار گرفته و فرد مورد نظر در یکی از حوزه‌های آموزشی پژوهشی، فرهنگی ـ هنری ـ ورزشی، اداری ـ مالی و خدماتی ـ درمانی ارزیابی خواهد شد.

وی با بیان اینکه ارزیابی زنان خانه ‌دار برای انتخاب، توسط یکی از بستگان نسبی و نیز مشاوران امور بانوان دستگاه‌های اجرایی انجام می‌شود، درباره شرایط انتخاب زن خانه ‌دار نمونه اظهار داشت: معیارهای سنجش در 11حوزه "زن خانه دار و همسرداری"، "زن خانه‌دار و تربیت فرزند"، "زن خانه‌دار و مدیریت خانه"، "زن خانه‌دار و تعاملات خانوادگی"، "زن خانه‌دار، دین و ارزشها"، "زن خانه‌دار و فرهنگ"، "زن خانه‌دار و حقوق"، "زن خانه‌دار و رسانه"، "زن خانه‌دار و آموزش"، "زن خانه‌دار و بهداشت" و در نهایت "زن خانه‌دار و سیاست" پیش‌بینی شده است.

ارشدی در پایان در تشریح انتخاب زنان ایثارگر در این همایش گفت: مواردی مانند ارائه طرحها و نظریات در حفظ و تحکیم نظام خانواده و تعمیق باورها و ارزشهای اسلامی، میزان تاثیرگذاری بر حفظ فرهنگ ایثار و شهادت، آگاهی و بصیرت به مسائل سیاسی و تلاش در جهت حفظ دستاوردهای نظام، آگاهی به مسائل اجتماعی روز و توانمند در امر رفع شبهات مربوط به آن و نیز نوآوری و خلاقیت در جهت حفظ مصالح ملی به عنوان شاخص‌های انتخاب زنان ایثارگر در نظر گرفته شده است.