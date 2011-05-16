اسرائیل باید بازخواست شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه محیط، "میشل سلیمان" در دیدار "مورا کونیللی" با وی گفت : آمریکا باید اسرائیل را وادار به احترام به معاهدات بین المللی کند.

وی تصریح کرد: آمریکا به عنوان ناظر روند سازش از زمان کنفرانس مادرید و عضو دائم شورای امنیت، باید اسرائیل را به پایبندی به قوانین و معاهدات بین المللی ملزم کند.

سلیمان افزود: ما ضمن محکوم کردن حمله جنایتکارانه اسرائیل به مردم بی دفاع جنوب لبنان از شورای امنیت و آمریکا می خواهیم که این رژیم را بازخواست کنند.

شایان ذکر است که در وقایع روز نکبت(سالروز اشغال فلسطین) شمار زیادی به ضرب گلوله نظامیان اشغالگر به شهادت رسیدند.