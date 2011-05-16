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۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۸:۳۷

میشل سلیمان:

اسرائیل باید بازخواست شود

اسرائیل باید بازخواست شود

رئیس جمهوری لبنان در دیدار سفیر آمریکا با وی، خواستار بازخواست رژیم صهیونیستی به خاطر کشتار جمعی از مردم لبنان در سالروز اشغال فلسطین شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه محیط، "میشل سلیمان" در دیدار "مورا کونیللی" با وی گفت : آمریکا باید اسرائیل را وادار به احترام به معاهدات بین المللی کند.

وی تصریح کرد: آمریکا به عنوان ناظر روند سازش از زمان کنفرانس مادرید و عضو دائم شورای امنیت، باید اسرائیل را به پایبندی به قوانین و معاهدات بین المللی ملزم کند.

سلیمان افزود: ما ضمن محکوم کردن حمله جنایتکارانه اسرائیل به مردم بی دفاع جنوب لبنان از شورای امنیت و آمریکا می خواهیم که این رژیم را بازخواست کنند.

شایان ذکر است که در وقایع روز نکبت(سالروز اشغال فلسطین) شمار زیادی به ضرب گلوله نظامیان اشغالگر به شهادت رسیدند.

کد مطلب 1313447

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