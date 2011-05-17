عبدالمجید غریب رضا در گفتگو با مهر از سیستم جدید و آنلاین دریافت اطلاعات و گزارشات عملکردهای استانها در بخش تعاون خبر داد و گفت: در گذشته این سیستم به روش دستی بوده است و به صورت 3 ماه یکبار عمل می شد که خود مسائلی را در اعداد و ارقام و نحوه محاسبه آنها به وجود می آورد.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت تعاون اظهار داشت: از این طریق تقریبا می توان گفت که همه فرایندهای اداری و درخواستهای مردمی را به صورت الکترونیکی دنبال می کنیم.

غریب رضا با تاکید بر اینکه از این طریق عملکردها نیز به صورت روزانه از استانها دریافت می شود، افزود: ولی تحلیلها را به صورت ماهیانه استخراج می کنیم و در نهایت وضعیت استانها بررسی و امتیاز بندی می شوند.

وی مشخص شدن وضعیت عملکردی استانها در زمینه گسترش بخش تعاون و تعیین سطح برای آنها را از مزایای آنلاین بودن دریافت اطلاعات برشمرد و گفت: در این رابطه برخی از مدیران اعتراضاتی در مورد نمرات خود داشته اند که لازم است تا در این زمینه بیشتر کار کنند.

معاون وزیر تعاون تصریح کرد: این اقدام در عملکرد استان ها بسیار موثر بوده است و استانداران از این روش استقبال کرده اند، چون می توانند ارزیابی های ادارات را نیز زیر نظر داشته باشند.

به گفته غریب رضا، اداراتی که فعالیت بیشتری داشته باشند توسط استانداران حمایت بیشتری می شوند و کمکهای بهتری نیز دریافت خواهند کرد؛ در نهایت جایی که کم و کسری باشد مسائل آنها رفع می شود.

وی در پایان افزود: لازم است تا استانها نیز شرایط جدیدی را برای خود در عملکردها قائل شوند تا بتوانند از امتیازات و حمایتهای بهتری برخوردار شوند.