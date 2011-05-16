مافیای قدرت در صدا و سیما نفوذ کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید قاسمی عصر دوشنبه در نشست بازنمایی دفاع مقدس در تلویزیون که در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد با اشاره به عملکرد صدا و سیما افزود: معتقدم با حضور ضرغامی در رسانه ملی اقدامات خوبی صورت گرفته و این اقدامات قابل قیاس با دوران مدیریت لاریجانی و محمد هاشمی نیست اما با این اوصاف انتقاداتی به رسانه ملی وارد می شود چرا که با حضور مافیای قدرت این اجازه برای مستندسازان جوان داده نشده و آنها نمی توانند به صورت حرفه ای در این رسانه فعالیت کنند.

قاسمی همچنین نقش و جایگاه رسانه را در فضای سیاسی بسیار مهم ارزیابی کرد و افزود: همواره سه سرمایه اساسی که عبارتند از طلا، نفت و رسانه می توانند به عنوان مهمترین سرمایه در هر کشوری شناخته شوند از این رو رسانه از نقش بسیار مهمی برخوردار است.

عضو شورای مرکزی قرارگاه عمار با بیان اینکه رسانه ملی در انعکاس مستندهای نبرد 33 روزه نتوانسته پرونده مثبتی را از خود به جا بگذارد اظهار داشت: عملکرد رسانه ملی در دوران جنگ 33 روزه قابل قبول نبود البته در حال حاضر نیز برخی از فعالان فرهنگی بنا دارند برای تهیه مستند به کشورهای اسلامی سفر کنند اما با استقبال چندانی از سوی مدیران رسانه ملی مواجه نشدند.

قاسمی در ادامه سخنانش به فتنه سال 88 پرداخت و افزود: علاوه بر انتقاداتی که به رسانه ملی مطرح کردم معتقدم که عدم اطلاع رسانی درست در این رسانه منجر به فتنه 88 شد بنابراین نیروهایی که صلاحیت ندارند باید از صدا و سیما اخراج شوند.