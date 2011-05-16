انتقاد مدیرکل سابق ارشاد کهگیلویه و بویراحمد به خاطر عزلش در سفر کاری

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، حجت الاسلام "آیت الله عبدپور" در مراسم تودیع خود و معارفه مدیرکل جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گفت: برای شرکت در یک همایش به مشهد مقدس سفر کرده بودم که به من اعلام شد برگردم و در جلسه تودیع خود شرکت کنم.

وی بیان کرد: اینطور برخورد کردن با مدیران نظام شایسته نیست و نباید حیثیت و شرف انسانها نادیده گرفته شود.

عبدپور با بیان اینکه از ابتدای شروع به کار در این مسئولیت هر روز زمزمه رفتن من جاری بود، اظهار داشت: مدیران امنیت روانی ندارند و با این دغدغه و استرس که امروز هستند و فردا نیستند، نمی توان کار کرد.

وی تصریح کرد: ازابتدای مسئولیتم در اداره ارشاد استان عدالت و قانون گرایی را محور کارهایم قرار دادم و از هرگونه قوم گرایی، طایفه گرایی و جریان گرایی خودداری کردم.

مدیرکل سابق فرهنگ و ارشاد استان بیان داشت: تمام بداخلاقی هایی که علیه من در مطبوعات و برخی محافل وجود داشت به دلیل رعایت قانون و جلوگیری از سوء استفاده ها بود.

وی گفت: متاسفانه تقوا در میان جریانهای سیاسی کم است و باید تلاش کنیم تقوا را نهادینه کنیم و فرهنگ سیاسی این استان را نیز تغییر دهیم.

عبدپور بیان داشت: چند دستگی در بین نیروهای سیاسی استان منجر به عقب ماندگی استان می شود و مردم از این مسئله متضرر می شوند.

وی اظهار داشت: علت اینکه این استان همپا با دیگر استانهای کشور رشد نمی کند اختلاف بین نیروهای سیاسی است وگرنه ساختن و رشد و آبادانی استانی با جمعیت 700 هزار نفری کاری ندارد.

عبدپور در پایان از استاندار و نمایندگان استان به دلیل حمایت هایشان از حوزه فرهنگ و هنر تقدیر کرد.

وی همچنین از کسانی که برای رفتنش از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تلاش کردند، تشکر کرد.

رسالت ارشاد در برابر هجمه های دشمن بیشتر از گذشته است

معاون حقوقی و امورمجلس و استان‌های وزارت فرهنگ و ارشاد نیز در این مراسم گفت: امروزه رسالت و وظیفه خطیر دستگاه عظیم فرهنگ و ارشاد اسلامی در برابر هجمه های سنگین و روزافزون دشمن بسیار سنگین تر و حساس تر از گذشته شده است.

حجت الاسلام سید علی اکبر مسعودپور افزود: در جنگ فرهنگی امروز از هواپیما و توپ خانه خبری نست بلکه دشمنان برای پیروزی از روشهای پروپاگاندا استفاده می کنند.

وی بیان کرد: امروزه غرب با استفاده از رسانه و جنگ نرم و ابزارهای فکری و فرهنگی خود سعی در القائات، شبهات و تردیدهای دینی و فکری در وجود نسل جدید ما دارد که باید بتوان با روش تهاجمی جلوی همه این هجمه های سنگین را گرفت.

مسعود پور همچنین در خصوص انتخاب مدیرکل جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گفت: استاندار از تغییر مدیریت در این اداره خبرنداشت و از نمایندگان نیز خواستیم یک نفر را معرفی کنند که معرفی نکردند.

وی افزود: از میان گزینه ها یکی از نیروهای خارج از استان را انتخاب کردیم زیرا گفتیم اگر بومی ها را معرفی کنیم بخشی از جامعه خوشحال می شوند و در بخش های دیگر مدیریتی و طایفه ای نگرانی ایجاد می شود.

در پایان این مراسم مدیرکل جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی استان نیز گفت: فرهنگ و هنر در این استان از جایگاه والایی برخوردار است و استعدادهای فراوانی در این استان وجود دارد.

امین کمالوند افزود: با شتاب و با پرهیز از عجله تمام چرخ های فرهنگ و هنر این استان را به گردش در خواهم آورد.