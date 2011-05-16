طرح گل نرگس در قالب مجموعه فرهنگی عرضه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم عزیززاده گرجی بعد از ظهر دوشنبه در نشست مدیر عامل کانون پرورش فکری کشور با استاندار مازندران اظهار داشت: حمایت های جدی استاندار مازندران از کانون پرورش فکری استان، موجب دلگرمی و ایجاد فضای نشاط برای کار بیشتر برای کودکان و نوجوانان در این مجموعه در سطح استان شده است.

وی با اشاره به حضور استاندار در جلسه شورای اداری کانون پرورش فکری مازندران در چالوس گفت: استاندار مازندران در طرحی ابتکاری، پیشنهاد اجرای طرح گل نرگس را در سطح مرکز کانون استان مطرح کردند که با استقبال گرم مسئولان و مربیان در آن جلسه مواجه شد.

گرجی ادامه داد: شیوه نامه این طرح توسط کارشناسان کانون استان تدوین و تمام مراکز این طرح را به منظور آشنایی بیشتر اعضا با امام زمان و مهدویت و مادر امام زمان اجرا کردند.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مازندران، به دستاودهای این طرح معنوی اشاره کرد و گفت: در قالب یک مجموعه نمایشگاهی با 40 عنوان فعالیت در نیمه شعبان امسال با عرضه دستاوردهای این طرح، اعضای این کانون در استان عشق و ارادت خود به امام زمان را ابراز می کنند.

