آب سد لتیان در معرض آلودگی/ تابستان مشکلی نخواهیم داشت

به گزارش خبرنگار مهر در استان تهران، مرتضی تمدن در جریان مانور مدیریت سیلاب در سد لتیان با اشاره به ارائه آموزشها و تذکرات مسئولان یادآور شد: با تمام توان از منابع آب موجود به شدت محافظت خواهیم کرد.

تمدن همچنین اظهار داشت: شرب در ماههای گرم تابستان امسال برای شهروندان استان تهران عادی است.

وی در خصوص وضعیت تامین آب شرب در ماههای گرم تابستان امسال برای شهروندان استان ،افزود: مطابق آمار و ارقام، روند ذخیره آب پشت سدهای استان دارای وضعیتی عادی است و تفاوت فاحشی با میزان آب ذخیره شده در سال گذشته ندارد.

ساخت و سازهای غیر مجاز در اطراف سد لتیان متوقف شده است

وی با اشاره به این نکته که جریان ساخت وسازهای غیر مجاز دراطراف سد لتیان متوقف شده است، افزود: به هیچ وجه تصرف غیر مجاز در اطراف دریاچه سد لتیان و در بستر رودخانه پشت سد را تحمل نمی کنیم.

وی تنظیم آب ذخیره شده سد، شستشو و تخلیه گل و لای انباشته شده در دریاچه و تغذیه سد ماملو را از جمله اهداف این مانور خواند و گفت: این مانور هشداری برای ساخت و سازهای غیر مجاز حریم رودخانه لتیان نیز هست.

مردم فریب افرادی که حریم رودخانه را به فروش گذارده اند، نخورند

رئیس شورای تأمین استان تهران با تأکید بر اینکه مردم نباید فریب افرادی که حریم رودخانه را به فروش گذارده و اقدام به ساخت و ساز نموده اند را بخورند، تصریح کرد: بستر رودخانه پشت سد لتیان دارای حریم قانونی است و هیچ ساخت و سازی نیز در این حریم قانونی نباید انجام گیرد.

وی ادامه داد: هر زمان به دلیل انباشتگی سد، مسئولان مجبور به باز کردن دریچه های آن شوند، تمامی مستحدثات و ساخت و سازهایی که در حریم رودخانه شکل گرفته، دچار آسیبهای فراوانی خواهند شد و این نکته بسیار مهم آموزشی و هشداری در این مانور است.

تمدن باذکر اینکه با کمال تأسف در سالهای گذشته عده ای با استفاده از برخی خلاءهای نظارتی و قانونی، حریم این رودخانه را متصرف شده و به مردم فروخته اند و حتی ویلاهای غیر مجاز احداث کرده اند، یاد آورشد: با وجود آنکه با تمام ظرفیتها به این افراد تذکرات فراوان داده شده و خطرات این ساخت و سازها را بارها به آنان اعلام کرده ایم، ولی آنان به این تذکر ات توجهی نکرده اند.

وی گفت: باهمه ابزارها و ظرفیتهای قانونی نسبت به این ساخت و سازهای غیر قانونی برخورد خواهیم کرد.