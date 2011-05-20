مسلم خانی در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه دولت هم اکنون در سفرهای استانی اعلام می کند که چقدر سرمایه برای ایجاد اشتغال استان ها در نظر گرفته است، اظهار داشت: اما باید گفت که هر مبلغی را به دست ناکارآفرین و افراد بدون مهارت بدهیم، آن را از بین خواهد برد.

مشاور معاونت توسعه اشتغال و منابع انسانی وزارت کار، اظهار داشت: هم اکنون لازم است تا در بخش فارغ التحصیلان دانشگاهی به ایده ها توجه داشته باشیم و پس از آن به سرمایه و امکانات دیگر فکر شود.

تزریق منابع جدید

خانی به اعتبارات جدید دولت برای توسعه اشتغال زایی و تقویت فرصت های شغلی طی سال جاری اشاره کرد و افزود: با اعتباراتی که دولت در نظر گرفته است یک 27 هزار میلیارد تومان مانده اعتبارت بنگاه های کوچک زودبازده و کارآفرین از سال 84 تاکنون را داریم که در شورای عالی اشتغال نیز تصویب شد. این اعتبار حتما در اختیار تولید و طرح های نیمه تمام قرار می گیرد.

وی خاطر نشان کرد: از سال 84 تا 88 جمعا حدود 22 هزار میلیارد تومان به بنگاه های کوچک و زودبازده اختصاص داده شد اما حال این عدد جدید (27 هزار میلیارد تومان) می تواند تحرک مناسبی ایجاد کند.

این مقام مسئول در وزارت کار و امور اجتماعی، تاکید کرد: یک منبع اعتباری دیگر که قرار است در اختیار تولید و سرمایه گذاری قرار گیرد اعتبارات صندوق توسعه ملی است. هم اکنون این صندوق حدود 14هزار میلیارد تومان منابع دارد ولی پیش بینی می شود که تا پایان سال جاری به 30 هزار میلیارد تومان بالغ شود.

رویکرد نظام بانکی

مشاور معاونت توسعه اشتغال و منابع انسانی وزارت کار، گفت: همچنین نظام بانکی نیزبرای سال جاری اعلام کرده است که در بسته سیاستی خود تسهیلات را به سمت حمایت و سرمایه گذاری سوق می دهد. این اعتبارات در راستای ایجاد فرصت های شغلی و راه اندازی طرح ها و پروژه تا تقویت تولید خواهد بود.

به گفته وی، اعتبارات بانک مرکزی نیز قرار است در اختیار طرح های بزرگ، متوسط و کوچک قرار بگیرد و از این طریق اشتغال زایی محقق خواهد شد. در اشتغال اگر به دنبال ایجاد کار برای یک نفر باشیم اشتباه کرده ایم چون اگر هدف گذاری 2.5 میلیون نفری را داریم بنابراین وسعت برنامه نیز باید به همان میزان باشد.