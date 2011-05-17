خبرهای کوتاه ورزشی استان قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر در قزوین، بازرسان کنفدراسون آسیا از امکانات باشگاه فرهنگی ورزشی پیکان بازدید می کنند.

بازرسان کنفدراسیون آسیا به منظور ارزیابی امکانات ورزشی و دادن سهمیه آسیایی به تیم های ایرانی از تمامی باشگاه های کشور دیدن می کنند.

رضا ره حقی مشاور مدیرعامل باشگاه پیکان گفت: بازرسان AFC ضمن بازدید از امکانات تیم پیکان در پیکان شهر از ورزشگاه شهید رجایی قزوین هم دیدن می کنند.

وضعیت تیم فوتبال پیکان در پایان فصل مشخص می شود



محمود شیعی مدیرعامل باشگاه پیکان قزوین گفت: باید هر چه زودتر وضعیت حمایت و تیمداری مسئولان استان قزوین و رابطه آنها با ایران خودرو در مورد تیم فوتبال پیکان مشخص شود.

وی با اشاره به اینکه تمامی هزینه های تیم فوتبال پیکان در رقابت های لیگ برتر را شرکت ایران خودرو تامین می کند، گفت: باید در مورد چگونگی حمایت و تیم داری استان قزوین در لیگ برتر تصمیم گیری شود.

شیعی در مورد ادامه حضور تیم فوتبال پیکان در صورت سقوط به رقابت های دسته اول در قزوین نیز گفت: در این باره فعلا چیزی نمی توانم بگویم و نظر هیئت مدیره باشگاه و رئیس مجمع (مدیرعامل ایران خودرو) تعیین کننده خواهد بود.

مدیرعامل باشگاه پیکان با اشاره به پیروزی تیمش در مقابل راه آهن گفت: با این پیروزی سرنوشت ساز در این هفته به بقا در لیگ برتر امیدوار شدیم و با توجه به آخرین مسابقه پیش روی پیکان در هفته سی و چهارم مسابقات لیگ برتر در مقابل پرسپولیس تهران مطمئن هستم بازیکنان ما با تعصب و تلاش بی امان در بازی هفته آخر، می توانند نتیجه دور رفت و شکست تیم پیروزی را تکرار کنند تا پیکان در لیگ برتر باقی بماند.

با گذشت سه سال از انتقال تیم فوتبال پیکان از تهران به قزوین، هنوز دفتر این باشگاه و محل تمرینات آن در تهران قرار دارد.

تیم پیکان قزوین هم اکنون با 33 امتیاز در مکان هفدهم جدول رده بندی رقابت های لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور قرار دارد.



پیکانی ها پاداش می گیرند

اکبر محمودی مدیر کل تربیت بدنی استان قزوین گفت: بازیکنان تیم پیکان بخاطر پیروزی در مقابل راه آهن پاداش می گیرند.

وی افزود: بازیکنان پیکان با تلاش و دوندگی خوب خود در مصاف با راه آهن موفق به کسب سه امتیاز سرنوشت ساز و حیاتی شدند که جای خوشحالی دارد.

محمودی با اشاره به اینکه تیم پیکان نماینده ورزش استان قزوین در رقابت های حرفه ای فوتبال کشور است اظهارداشت: مردم و مسئولان ورزش دوست استان قزوین علاقه دارند تا این تیم قدیمی و پرسابقه، همچنان در رقابت های لیگ برتر حضور داشته باشد.

این مسئول همچنین گفت: تیم پیکان برای بقا در لیگ کار دشواری دارد اما امیدوارم در هفته پایانی نتایج دیگر بازی ها به سود پیکان تمام شود تا این تیم با ارائه یک بازی منطقی و خوب، مقابل پرسپولیس به پیروزی برسد تا همچنان در لیگ برتر فوتبال کشورحضور پیدا کند.

برگزاری مسابقات ووینام قهرمانی استان قزوین



مسابقات ووینام با شرکت 58 ورزشکار در هشت وزن برگزار شد.

مجید محرابی و فرشاد کیانیان ورزشکاران وزن 51 و 54 کیلوگرم این رقابت ها بودند که با کسب عنوان قهرمانی جواز حضور در رقابت های قهرمانی کشور را کسب کردند.

همچنین دانیال آقایی، قاسم محمودی و جواد جعفری ورزشکاران وزن 64،60،57 کیلوگرم این رقابت ها بودند که موفق به کسب عنوان قهرمانی شدند.



بهزاد گنجی در وزن 68 کیلوگرم، سامان مالمیر در وزن 77 کیلوگرم و مهدی اسدزاده در وزن 82 کیلوگرم دیگر ورزشکاران

حاضر در این رقابت ها بودند که با کسب عنوان قهرمانی بعنوان نماینده استان در مسابقات قهرمانی کشور حاضر خواهند شد.

ورزشکاران قهرمان حاضر در این رقابت ها در قالب تیم استان قزوین در مسابقات ووینام قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی که از 27 تا 30 اردیبهشت ماه جاری در اردبیل برگزار می شود حضور خواهند یافت.

ووینام از رشته های رزمی ورزشی با سابقه یک هزار ساله است که در کشور ویتنام ابداع شد، این ورزش به سن شو و فول کنتاک شباهت دارد و در پنج فرم چوب، شمشیر، باد بزن، دسته جمعی و فردی انجام می شود.