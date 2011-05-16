جلسه دایی با کاشانی نیمه تمام ماند/ دایی: رودربایستی را کنار گذاشتم

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که علی دایی پس از دیدار روز یکشنبه پرسپولیس برابر سپاهان در اظهاراتی تند سرپرست و مدیریت باشگاه را زیر سوال برده بود، نشست کمیته فنی این باشگاه عصر امروز دوشنبه با حضور دایی و کاشانی برگزار شد اما سرمربی سرخپوشان پس از صحبت های خودش جلسه را نیمه تمام گذاشت و محل باشگاه را ترک کرد.

علی دایی سرمربی پرسپولیس پس از پایان این جلسه در گفتگویی با خبرنگار مهر با اشاره به نیمه تمام ماندن نشست کمیته فنی گفت: همه حرف هایم را بدون رودربایستی زدم و قرار نبود بیشتر از آن در جلسه حضور داشته باشم.

دایی که در دو روز اخیر در دو مصاحبه مفصل به مدیریت باشگاه پرسپولیس انتقاداتی وارد کرده است ادامه داد: مجبور شدم مدارکی که در اختیار دارم را رو کنم که بزودی این کار را خواهم کرد. وقتی این مدارک را منتشر کردم آن وقت در مورد بقیه موارد صحبت می کنیم.

علی دایی از میانه های فصل نهم رقابتهای لیگ برتر جایگزین زلاتکو کرانچار در تیم فوتبال پرسپولیس شد و با وجود اینکه از ابتدای فصل دهم هدایت این تیم را برعهده داشت اما به موفقیت قابل انتظاری با این تیم دست پیدا نکرد. دایی در هفته های اخیر با حبیب کاشانی سرپرست باشگاه پرسپولیس به مشکل خورده است.