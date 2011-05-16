غربی ها به سوریه حمله کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الشرق الاوسط، "عبدالحلیم خدام" گفت : من موافق حمله نظامی به سوریه مشابه آنچه درباره لیبی رخ داد، هستم.

وی که بر اساس اسناد و مدارک، ارتباطش با دشمنان ملت سوریه از جمله رژیم صهیونیستی و همچنین همدستی با آل سعود برای بی ثبات کردن سوریه از طریق اعزام گروههای مسلح اثبات شده است، مدعی شد: جامعه جهانی سیاست دوگانه ای در قبال انقلابهای عربی در پیش گرفته است به چه دلیل جامعه بین المللی از بشار اسد حمایت می کند؟ چرا مردم سوریه باید تاوان بپردازند؟

خدام به اقدامات خائنانه خود اعتراف و بیان کرد: هم اکنون تحرکاتی از طریق شورای حقوق بشر وابسته به سازمان ملل متحد برای ارجاع موضوع سوریه به دادگاه بین المللی لاهه مشابه آنچه درباره لیبی صورت گرفت و به دنبال آن محاکمه بشار اسد و دیگران، در جریان است.

شایان ذکر است که عبدالحلیم خدام از مخالفان سوریه است که در ایجاد آشوبهای داخلی این کشور نقش بسزایی داشته است.