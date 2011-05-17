160هزار تماس تلفنی با آبفای قزوین صورت گرفت

مجید برخورداری در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهارداشت: از این تعداد، 18 هزار و 140 مورد از تماس ها عملیاتی، حدود 63 هزار تماس مربوط به پاسخگویی علل و مدت زمان قطعی آب، 20 هزار مورد راهنمایی مشترک در موارد مختلف از جمله اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و حدود 59 هزار تماس نیز نامعتبر بوده است.

مسئول واحد ارتباطات مردمی 122 در ادامه تصریح کرد: از 18 هزار و 634 مورد تماس عملیاتی، 879 مورد اعلام رقم کنتور مشترک در وضعیت درب بسته مراجعه مامور قرائت کنتور، یک هزار و249 مورد حادثه در شبکه و انشعاب فاضلاب و 16 هزار و 506 مورد اعلام حادثه در شبکه اصلی و انشعاب آب بوده است.

سرپرست واحد روابط عمومی و آموزش همگانی آبفا یادآورشد: از 18 هزار و 634 مورد تماس عملیاتی، پنج هزار و 876 مورد در نوبت عصر، 12 هزار و 200 مورد در نوبت صبح و 558 مورد در نوبت شب بوده و 15 هزار و 869 تماس گیرنده مرد و 2 هزار و 765 مورد خانم بوده اند.

برخورداری افزود: 14 هزار و 246 مورد از درخواست های تماس گیرندگان با مرکز 122 در وضعیت عادی، سه هزار و 822 مورد در وضعیت حاد و 566 مورد خیلی حاد بوده است.

وی در تحلیل تماس های منجر به اعزام اکیپ حوادث آب در مرکز 122 گفت: بیشترین تماس های مربوط به شکستگی و مسائل مربوط به انشعاب مشترکین از قبیل نشتی کنتور، خرابی فلکه و بستن شیر قطع و وصل می باشد و مواردی از قبیل شکستگی لوله در کوچه و خیابان و همچنین افت فشار و پاکسازی محل حفاری شده از دیگر خواسته های عمومی مردم در این بخش است.

مسئول واحد ارتباطات مردمی 122 همچنین گفت: این مرکز از نیمه سال 86 آغاز بکارکرده و در حال حاضر با 3 سه اپراتور در نوبت صبح و عصر و یک اپراتور در نوبت شب به صورت 24 ساعته آماده دریافت هرگونه درخواست مرتبط با موضوع آب و فاضلاب است که از طریق سیستم نرم افزاری، درخواست مشترکین برای پیگیری و حل آن به مسئولان مربوطه ارجاع داده می شود.

وی افزود: از جمله قابلیت های نرم افزار 122، ثبت تماس و مشخصات تماس گیرندگان و ارائه کد 12 رقمی برای پیگیری های بعدی موضوع در خصوص ساعت و مدت اعزام اکیپ، مدت زمان انجام کار و موارد دیگر است.

این مسئول اضافه کرد: همچنین این مرکز در صورت عدم حضور مشترکین در منزل به هنگام مراجعه مامور قرائت کنتور، می توانند بدون مراجعه حضوری شماره کنتور را یادداشت و به مرکز 122 اعلام کنند که در قبض بعدی لحاظ می شود.

برخورداری گفت: از جمله اهداف تاسیس مرکز 122 در شرکت آب و فاضلاب، کاهش مراجعات حضوری مشترکین به ادارات آب و فاضلاب و صرفه جویی در وقت و انرژی، ایجاد مرکزی برای پاسخگویی 24 ساعته به مردم، ایجاد قابلیت پیگیری گلایه ها و شکوائیه های مردم، شناسایی نقاط ضعف شبکه توزیع آب و همچنین شبکه جمع آوری فاضلاب و برنامه ریزی برای برطرف کردن آن، بررسی نامحسوس افکار عمومی در خصوص خدمات آب و فاضلاب و تلاش برای جلب رضایت بیشتر مردم، ایجاد زمینه های آماری متنوع از طریق سیستم نرم افزار 122 و تلاش برای به حداقل رساندن پرت آب و ایجاد مرکزی برای کنترل شبکه آب شهری است.

به گفته برخورداری در حال حاضر تاسیس مرکز ارتباطات مردمی 122 در اغلب استانها به صورت انسجام یافته تشکیل شده که در این خصوص شرکت آب و فاضلاب استان قزوین پیشرو است.

وی در پایان اظهار داشت: در حال حاضر شهرهای قزوین، الوند، تاکستان، نصرت آباد، بیدستان، محمودآباد نمونه و اقبالیه تحت پوشش مرکز استانی 122 هستند که امسال شهرهای آبیک و بوئین زهرا نیز تحت پوشش این مرکز قرار می گیرند.