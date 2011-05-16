استقبال جلیلی از نقش منطقه ای عراق در تحولات اخیر

به گزارش خبرگزاری مهر رئیس مجلس اعلای عراق عصر امروز (دوشنبه) با دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار و گفتگو کرد.

جلیلی با اشاره به تاثیر بیداری اسلامی در تحولات منطقه ، روند رو به گسترش مبارزه با استکبار و دیکتاتوری را مایه امیدواری و نشاط امت اسلامی دانست.

دبیر شورایعالی امنیت ملی با اشاره به موضوع بحرین ، ضمن محکوم کردن فشار و سرکوب مردم این کشور بدست نظامیان خارجی، بر توجه به مطالبات مشروع مردم بحرین تاکید کرد.

جلیلی با استقبال از نقش منطقه ای عراق در تحولات اخیر ، بر گسترش مناسبات تاکید کرد.

سید عمار حکیم نیز گفت: روند امیدوارکننده ای در جهان اسلام با اراده ملت ها شروع شده است.

وی با انتقاد از بی تفاوتی مجامع جهانی در موضوع بحرین ، خواستار حمایت از خواسته های مردمی این کشور و احقاق حقوق آنان شد.