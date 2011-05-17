سه دشت بوشهر در آستانه نابودی

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، شاهپور رجایی دوشنبه شب در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه به علت کاهش بارندگی و استمرار خشکسالی منابع آبی استان بوشهر در وضعیت بحرانی قرار دارد، اظهارداشت: در حال حاضر از 32 دشت استان سه دشت آن به دشتهای ممنوعه تبدیل شده اند.

مدیرعامل آب منطقه ای بوشهر اضافه کرد: شرکت آب منطقه ای بوشهر اجازه هیچگونه اضافه برداشت از منابع آبی این مناطق را نمی دهد و صدور هر گونه پروانه بهره برداری جدید از این دشتها ممنوع است.

وی 29 دشت دیگر استان را دشتهای آزاد و فاقد پتانسیل دانست و اظهار داشت: جهت جلوگیری از وضعیت بحرانی و ممنوعه شدن این دشتها برنامه تعادل بخشی که توازن برداشت و تغذیه آب را در این مناطق ایجاد می کند در دستور کار داریم.

رجایی تصریح کرد: سالانه حدود 520 میلیون متر مکعب برداشت آب از دشتهای استان انجام می گیرد که در سالهای خشک این برداشت به حدود 350 میلیون متر مکعب نیز می رسد.

رجایی برگشت به حالت اولیه منابع آبرفتی استان را به علت خشکسالیهای متمادی غیر ممکن دانست، افزود: به استناد مواد 140 تا 143 قانون برنامه پنجم توسعه وزارت نیرو و جهاد کشاورزی عهده دار به تعادل رساندن بیلان آب زیر زمینی دشتهای کشور است.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای بوشهر اظهارداشت: مطابق بند پنج ماده 140 قانون برنامه پنجم توسعه با اجرای نظام مدیریتی آب کشور بر اساس سه سطح مل ، حوضه های آبریز و استانی باید تراز منفی سفره های آب زیر زمینی دشتهای خود را نسبت به سال آخر برنامه چهارم (1389) حداقل 25 درصد بهبود یابد.

وی خواستار اصلاح الگوی مصرف آب توسط کشاورزان شد و گفت: صرفه جویی در مصرف آب بسیار حائز اهمیت بوده و عدم استفاده بهینه و اصولی از منابع آب در دراز مدت سبب کاهش سطح آب سفره های زیرزمینی در استان خواهد شد.