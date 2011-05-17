شش ملوان بوشهری از مرگ نجات یافتند

به گزارش خبرنگار مهر، علی ابراهیم زاده عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: یک فروند لنج باری که از آبادان عازم دبی بود در پی بروز مشکل موتوری و آبگرفتگی موتورخانه در 13 مایلی بندر بوشهر اعلام اضطرار کرد.

وی با بیان این مطلب اظهار داشت: با دریافت این خبر بلافاصله شناور هادی 5 به همراه تیم آتشنشانی مجهز به پمپ تخلیه آب به موقعیت مورد نظر اعزام شدند.

ابراهیم زاده خاطرنشان کرد: در این عملیات که با پوشش هوایی یک فروند هلی کوپتر در اجاره سازمان بنادر و دریانوردی انجام شد، شش نفر سرنشین موتور لنج که بدلیل آبگرفتگی شدید و نیمه مغروق شدن شناور بر روی کابین ناخدا مستقر شده بودند نجات یافته و به بندر بوشهر منتقل شدند.

رئیس اداره ایمنی و حفاظت دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر یادآور شد: موتور لنج حادثه دیده به علت شدت آبگرفتگی در همان نقطه غرق شد.