عملیات اجرای شبکه فاضلاب 100 کیلومتری اقبالیه آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، عصر دوشنبه در مراسمی با حضور اکبر نیکزاد معاون عمرانی استانداری، غلامرضا رضایی فر رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آبفای استان قزوین، نعیم بخشدار مرکزی شهرستان قزوین، شهردار، اعضای شورای شهر، امام جمعه و جمعی از مسئولین محلی اقبالیه کلنگ احداث شبکه فاضلاب این شهر به زمین زده شد.

رضایی فر در این مراسم گفت: شبکه فاضلاب شهر اقبالیه به طول 100 کیلومتر و تعداد انشعاب 14 هزار واحد با هزینه پیش بینی شده 100 میلیارد ریال اجرا می شود که تعداد 110 هزار نفر در 2 مدول 55 هزار نفری را تحت پوشش قرار می دهد.

وی هزینه پیش بینی شده برای احداث تصفیه خانه فاضلاب شهر اقبالیه را 50 میلیارد ریال عنوان کرد و اظهارداشت: با توجه به مهاجر پذیر بودن شهرهای اطراف تهران و طرح مسکن مهر باید در طرح های آبفا، پیشی بینی های لازم برای جمعیت آینده انجام شود که خوشبختانه در پروژه تصفیه خانه فاضلاب شهراقبالیه که در زمینی به مساحت 15 هکتار احداث خواهد شد، بیش از 20 هزار و 750 مترمکعب پساب در روز در افق طرح که سال 1415 می باشد، پیش بینی شده است.

مدیرعامل آبفا با اشاره به اینکه هدف دولت جمهوری اسلامی ایران خدمتگزاری به مردم است گفت: اجرای پروژه های شهری به تعامل تمامی سازمانها و نهادها نیازمند است که امیدواریم با مساعدت مسئولین شهر اقبالیه این پروژه درموعد مقرر به اتمام برسد.

در پایان این مراسم، معاون عمرانی استاندار قزوین از اداره آبفای شهر اقبالیه بازدید کرد.