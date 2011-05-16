آزادی "سرت" اولویت اصلی انقلابیون است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی،" احمد بانی" گفت : شهر مصراته به طور کامل آزاد شده و اولویت بعدی ما شهر سرت است.

وی افزود: سرت درمیان دیگر شهرهایی که باید آزاد شوند در اولویت نخست قرار دارد، زیرا مردم آن خواهان آزادی اشهر هستند و ما آنها را ترک نخواهیم کرد و تا حد امکان به مردم کمک خواهیم کرد.

بانی تصریح کرد: شکاف و جدایی در میان طرفداران معمر قذافی ادامه دارد که در تازه ترین مورد سرتیپ خلبان "عمار بلقاسم" وابسته نظامی سفارت لیبی در امارات متحده عربی از این رژیم جدا شده است.

وی درباره مصراته گفت : این شهر به طور کامل آزاد شده است و تحت کنترل انقلابیون قرار دارد و آنها پس از سلطه کامل به سمت خارج شهر در حال پیشروی هستند.

سخنگوی نظامی انقلابیون تصریح کرد: نبرد هم اکنون در شهر استراتژیک تاجوراء در جریان است.مزدوران قذافی دراین شهر به سوی مصراته موشک شلیک می کنند.