یاد پنج شهید یک خانواده سعدآبادی گرامی داشته شد

به گزارش خبرنگار مهر در برازجانٰ، خانواده حسینی مقدم ساکن روستای 700 نفری سربست از توابع بخش سعدآباد هستند که در استان بیشترین شهید را از یک خانواده تقدیم انقلاب اسلامی کرده اند.

خسروی فرماندار دشتستان عصر یکشنبه با حضور بر سر مزار این شهیدان یادشان را گرامی داشت و خانواده شهیدان حسینی مقدم را خورشید تابناک استان دارالحماسه بوشهر نامید.

برادر شهیدان حسینی مقدم نیز ایثار فروتنی و ولایت پذیری را از ویژگی های مهم این شهیدان عنوان کرد.

اهالی روستای سربست با تقدیم 14 شهید، چهار جانباز و پنج آزاده دل بستگی خود را به آرمانهای انقلاب اسلامی ثابت کرده اند.

