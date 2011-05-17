سومین نشست روابط عمومیهای چهار محال و بختیاری برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در بروجن، معاون سیاسی امنیتی استاندار چهار محال و بختیاری عصردوشنبه در این همایش با بیان اینکه امروزه عرصه اطلاعات است وبرخلاف گذشته بشر می تواند به اطلاعات سریع دسترسی پیدا کند، اظهار داشت: عصر حاضر را عصر انفجار اطلاعات نامیده اند.

یزدان جلالی با بیان اینکه جهان به دهکده جهانی تبدیل شده ودر عرصه اطلاعات جهان کوچک می شود و بشر می تواند به انبوه اطلاعات دسترسی پیدا کند، اظهار داشت: با انبوه بودن حجم اطلاعات باید افراد خبره ای در جامعه باشند تا بتواند اطلاعات صحیحی را دریافت و پردازش کنند.

وی افزود: روابط عمومیها درادارات با داشتن فن اطلاعات صحیح این عمل را انجام دهند و اطلاعات صحیح را در اختیار مردم قرار دهند وکمک به سزایی در دستگاه داشته باشند و بصورت دو جانبه به کار بپردازند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار چهار محال و بختیاری یاد آور شد: پخش سیمای استان 150 درصد رشد داشته و برنامه هایش از ساعت هشت تا 20 شب افزایش پیدا کرده و دستگاه اجرایی همکاری لازم را در خصوص برنامه های سیما داشته باشند.

وی اذعان داشت: فعالیتهای روابط عمومی ها باید در زمینه تبلیغات و آموزش باشد و از آموزه های دینی همانند ترویج نماز امر به معروف و نهی از منکر و ... استفاده کنند.

جلالی یادآور شد: همایش روابط عمومی ها نیز هشت خرداد برگزار می شود و در کنار این همایش یک کارگاه ورکشاپ برای افزایش تخصص روابط عمومیها برگزار می شود.